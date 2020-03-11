Не изменять принципам! Колосков раскритиковал перенос Евро-2020

«К этой идее я отношусь отрицательно. Первое, потому что пока нет такой глобальной опасности того, что нынешняя эпидемия повлияет каким-то фатальным образом на проведение Чемпионата Европы. Сегодня УЕФА выступило с официальным заявлением, в котором оно просит правительства всех государств, где будут проходить игры, принять все необходимые меры для того, чтобы матчи состоялись. В крайнем случае, из пары стран, если там действительно эпидемия будет носить угрожающий характер, можно перенести игры в другие страны, где такой опасности нет. УЕФА пока что настаивает, чтобы Чемпионат Европы состоялся в этом году. Во-вторых, нельзя забывать, что подписаны огромные контракты на проведение Чемпионата и любые переносы сроков повлекут за собой всевозможные неустойки и штрафы. Третье, у всех уже сложился международный календарь, все планируют товарищеские матчи и так далее. Если будет что-то в глобальном смысле угрожающее, то, конечно, придется рассмотреть вопрос, чтобы перенести Евро на другие сроки, другой год. Но пока, такой опасности нет», - сказал Колосков.

В УЕФА, действительно, не в восторге от идеи переноса чемпионата Европы на 2021 год.

«Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи со всеми международными и местными властями по ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем», - отметили в УЕФА.

Турнир впервые будет проходить на территории сразу 12 государств, где оборот организации первенства оценивается в 2,5 млрд евро. При этом, в УЕФА отмечают, что проводить матчи в отсутствии зрителей также не планируется.

«Я считаю, что это абсурд и фикция будет [если проводить Евро без зрителей]. Мы все декларируем, что на первом месте футбол, а футбол для зрителей. И уже на втором месте доход, призовые и прочее. Если мы все перевернем, то изменим принципам», - подчеркнул собеседник Колосков.

Проведение матчей в рамках Евро-2020 запланировано в Азербайджане, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, России, Румынии и Шотландии.

Тем временем, коронавирусом COVID-19 инфицировано порядка 113 тыс человек, более 4 тыс пациентов скончалось. Большая часть случаев заболевания приходится на Китай. В Европе очагом заболевания стала Италия. Сейчас во всей стране действует режим карантина – отменены все массовые мероприятия, более 9 тысяч человек инфицировано, 462 – скончались.

