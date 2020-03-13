«Сам боюсь»: Кавазашвили о том, нужен ли футбол при коронавирусе
Если есть угроза жизни людей, чемпионат России по футболу нужно отменять, но пока нет данных о широком распространении коронавируса в стране, заявил в эфире НСН мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили.
Сразу несколько чемпионатов по футболу приостановлены в связи с быстрым распространением коронавируса Covid-2019 по Европе. В частности, матчи Английской премьер-лиги приостановлены до 3 апреля, футбольный чемпионат Германии (Бундеслига) – до 2 апреля. На неопределённый срок остановлены французские Лига 1 и Лига 2. Паузу взяли итальянская Серия А и испанская Ла Лига – последняя пока только на два тура. По подсчётам аналитиков, из-за полной остановки сезона в Испании команды могут потерять почти 680 миллионов евро на телевизионных правах, абонементах и билетах.
Матчи Российской футбольной премьер-лиги пока не отменены, однако коронавирус вносит коррективы. Из-за угрозы распространения заболевания власти Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга ограничили максимальное количество участников массовых мероприятий: в столице – пока до 5 тысяч, на берегах Невы – до тысячи человек.
Бронзовый призер Чемпионата мира по футболу 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили в эфире НСН заявил, что отмена матчей или их проведение без зрителей могут быть оправданы, если возникнет угроза жизни людей.
«Я только в том случае буду соглашаться, если будет угроза жизни остальных людей. Всё зависит от того, какая будет ситуация. На сегодня мы знаем о том, что в Европе всё больше и больше распространяется эта зараза. Естественно, надо остерегаться и приостанавливать массовые мероприятия. Но пока я слышал, что в России не так уж сильно распространена эта болезнь, несмотря на то, что мэр Собянин выпустил указ (о запрете проведения мероприятий свыше 5 тысяч участников – прим. НСН)», - заявил он.
Кавазашвили признался, что из-за новостей о коронавирусе ему и самому немного не по себе.
«Ну конечно, я очень боюсь. Честно говоря, я сегодня даже на работу не пошёл. Я немножко испугался. Остерегаться надо, потому что я смотрю, и Всемирная организация здравоохранения не может определиться, как исключить это заболевание. И это очень опасно. Люди не знают, что делать. Смотрите, что в интернете пишут: то про чеснок, то чёрт знает про что.
На футбол обычно приходит народ, а если люди будут собираться вместе, будет распространяться болезнь - это будет катастрофа. Футболисты тоже соприкасаются друг с другом. А ведь есть рекомендации соблюдать дистанцию в один метр при разговорах. Не менее метра! Сами представляете, что опасность имеется, а значит, надо остерегаться», - отметил собеседник НСН.
В России выявлены более 30 случаев заражения коронавирусом нового типа, все пациенты заразились за границей. По данным на 12 марта, в Москве отмечалось 19 случаев. В четверг первый случай зафиксирован в Ленинградской области: заболела жительница Кудрово, вернувшаяся из Италии.
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