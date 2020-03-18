Коронавирус vs Спорт: Кто победит?
Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов в эфире НСН рассказал о перспективах мирового спорта в условиях пандемии.
В Петербурге сбросили таймер обратного отсчета до Евро. На специальных часах у арки Главного штаба перевели счетчик. Теперь он показывает, что до старта чемпионата Европы по футболу осталось не 87 дней, а 450. Предполагается, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Петербург по-прежнему должен принять три матча группового этапа и один четвертьфинал.
Из-за пандемии коронавируса отменены почти все международные и национальные спортивные мероприятия. Накануне были приостановлены Российская Премьер-Лига по футболу, КХЛ и Единая лига ВТБ по баскетболу.
Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов рассказал НСН о ситуации в мировом спорте в условиях пандемии.
- Коронавирус парализовал весь спортивный мир, большинство соревнований отменено или перенеслось. Осталось ли событие, которое еще не затронуто эпидемией?
- Когда появилась первая информация о новой инфекционной болезни – короновирусе, то никто и предполагать не мог, что менее чем через два с половиной месяца весь мировой спорт фактически будет в ступоре.
На сегодняшний день в мире остался один – единственный островок в мире спортивных соревнований, который, скажем так, дал отпор короновирусу. Это – турнир претендентов 2020. Данный шахматный турнир, который начался 15 марта и по плану завершится 5 апреля. Можем гордиться, что мероприятие проводиться в нашей стране - в Екатеринбурге. Он является заключительным этапом серии турниров для определения победителя претендента, который в свою очередь сыграет с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.
- Как обстоят дела с другими видами спорта?
- Завершается зимний сезон. Но есть только два вида спорта, которые сумели провести все запланированные состязания по международным календарям: санный спорт и скоростной бег на коньках. Ни этапы Кубков мира, ни первенства мира и Европы не были отменены или передвинуты на следующий сезон.
Конькобежцы все же не досчитались некоторых стартов. Они отменили, запланированный на 17 и 18 марта национальный чемпионат. Причем это было анонсировано вечером 16 марта, когда спортсмены уже провели разминку, так называемую раскатку. И если конькобежцам чуть – чуть не повезло с российским календарем, то саночники надеются еще выйти на старт чемпионата России в Сочи, и выявить сильнейших во всех дисциплинах.
- Насколько мы знаем, биатлонистам и лыжникам повезло еще меньше…
- Да, биатлонисты и лыжники вынуждены были «скомкать» свой международный календарь и отказаться от проведения этапов Кубков мира. Еще хуже положение у мастеров фигурного катания.
9 марта все генералитет Международного союза конькобежцев (или сокращенно ИСУ) буквально «кричал», что чемпионат мира в Канаде состоится при любых условиях и в обязательном порядке со зрителями. Но прошло всего-то два дня, и те же чиновники от фигурного катания очень скромно заявили, что чемпионат мира перенесен. Ориентировочная дата – скорее всего, октябрь. Но прошло всего несколько часов и вице – президент ИСУ, кстати, москвич, Александр Лакерник заявил, что календарь международных состязаний на октябрь переполнен и неизвестно, как будет возможно провести первенство планеты не только в октябре, но и вообще – осенью. Так, что скорее всего чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию не состоится вообще.
- Подобная ситуация не единственная в спортивных мировых первенствах?
- Довольно любопытно получилось и с чемпионатом мира по хоккею с мячом. 10 марта на сайтах Международной и Российской федерации хоккея с мячом, сайте оргкомитета чемпионата и Сайта Иркутского края, где должен состоятся чемпионат, была анонсирована информация, что первенство мира будет проведено. 11 марта разговаривал с президентом Международной и Российской федерации хоккея с мячом Борисом Скрынником, который заявил, что чемпионат планируется проводить. И затем Скрынник добавил, что не все от них, руководителей хоккея с мячом, зависит, и могут быть разные варианты. Когда в Москве была раннее – раннее утро 12 марта, то на всех вышеперечисленных сайтах появилась информация, что чемпионат мира перенесен на осень, на октябрь.
- По вашему прогнозу, осенью все должно состояться?
- Такие сроки названы продуманно. В этот срок в международном календаре нет череды стартов, как в мировом фигурном катании. Но «пострадал» и хоккей с шайбой. Отменены десять чемпионатов мира. Главный чемпионат мира у женщин, который планировалось провести в Канаде. А также соревнований у юниоров и в группах «Б» и «С» у мужчин. Пока «держится» основное первенство планеты – состязание сильнейших мужских команд, которое должен пройти в Швейцарии. Но нет сомнения, что это дело времени, и этот турнир будет или перенесен, или отменен. Ведь Швейцария фактически закрыта для въезда и выезда.
Североамериканская Национальная хоккейная лига вначале запретила проведение пресс – конференций и проход журналистов в раздевалки после матчей. Но не прошло и недели, как регулярный чемпионат НХЛ был временно приостановлен.
- Если с зимними видами спорта все уже, к сожалению, понятно, как обстоят дела с летними?
- С летними видами спорта положение не лучше. В Национальной баскетбольной ассоциации положение схожее с НХЛ. Причем НБА анонсировало остановку матчей на день раньше НХЛ. В последние дни информация не успевает обновляться. Уже нет такой международной федерации, которая бы не анонсировала отмены соревнований. Долго держался Международный Союз современного пятиборья. Они перенесли все свои турниры на май. Только их нужно будет серьезно «утрамбовать». Хотя скорее всего будет, как с бадминтоном. Международная федерация отменила все соревнования до 5 апреля. Но от представителей этой организации была получена информация, что через неделю срок с 5 апреля будет перенесен до 30 апреля.
- Ну и напоследок хотелось узнать, насколько печально складывается обстановка с футболом?
- И футбол не остался в стороне! Матчи нынешнего сезона национальных чемпионатов по футболу Испании, Италии, Франции перенесены. Пока стоят сроки возобновления в апреле. Встает вопрос возобновятся они в указанные даты или…
17 марта после видео конференции руководство Европейской федерации по футболу постановило перенести первенство континента на следующий год. И это при том, что чемпионат Европы должен состоялся не апреле или мае, а в июне!
География перенесенных соревнований пространна. К примеру - самый престижный футбольной турнир Южной Америки – Кубок Либертадодес также «заморожен».
- Все спортивное сообщество следит за новостной повесткой, но пока мало обнадеживающей информации…
- Причем самые последние новости с ленты новостей. Теперь уже переносят все соревнования без указания дат, на неопределенный срок. Вот самые последние пример: Федерация фехтования России перенесла национальное первенство на неопределенный срок, Финал Четырех по мини – футболу перенесен также перенесен на неопределенный срок.
Что ж, остается гордиться стойкости организаторов турнира в Екатеринбурге. Они пока держатся.
ВОЗ официально признала пандемией распространение коронавируса COVID-2019. На данный момент зафиксировано свыше 125 тыс. случаев инфицирования. Наибольшее число заболевших - в Китае, Италии и Иране. Многие государства ограничивают въезд на свою территорию, введены жесткие карантины.
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