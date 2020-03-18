Коронавирус vs Спорт: Кто победит?

В Петербурге сбросили таймер обратного отсчета до Евро. На специальных часах у арки Главного штаба перевели счетчик. Теперь он показывает, что до старта чемпионата Европы по футболу осталось не 87 дней, а 450. Предполагается, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Петербург по-прежнему должен принять три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Из-за пандемии коронавируса отменены почти все международные и национальные спортивные мероприятия. Накануне были приостановлены Российская Премьер-Лига по футболу, КХЛ и Единая лига ВТБ по баскетболу.

Президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов рассказал НСН о ситуации в мировом спорте в условиях пандемии.



- Коронавирус парализовал весь спортивный мир, большинство соревнований отменено или перенеслось. Осталось ли событие, которое еще не затронуто эпидемией?



- Когда появилась первая информация о новой инфекционной болезни – короновирусе, то никто и предполагать не мог, что менее чем через два с половиной месяца весь мировой спорт фактически будет в ступоре.

На сегодняшний день в мире остался один – единственный островок в мире спортивных соревнований, который, скажем так, дал отпор короновирусу. Это – турнир претендентов 2020. Данный шахматный турнир, который начался 15 марта и по плану завершится 5 апреля. Можем гордиться, что мероприятие проводиться в нашей стране - в Екатеринбурге. Он является заключительным этапом серии турниров для определения победителя претендента, который в свою очередь сыграет с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.

- Как обстоят дела с другими видами спорта?

- Завершается зимний сезон. Но есть только два вида спорта, которые сумели провести все запланированные состязания по международным календарям: санный спорт и скоростной бег на коньках. Ни этапы Кубков мира, ни первенства мира и Европы не были отменены или передвинуты на следующий сезон.

Конькобежцы все же не досчитались некоторых стартов. Они отменили, запланированный на 17 и 18 марта национальный чемпионат. Причем это было анонсировано вечером 16 марта, когда спортсмены уже провели разминку, так называемую раскатку. И если конькобежцам чуть – чуть не повезло с российским календарем, то саночники надеются еще выйти на старт чемпионата России в Сочи, и выявить сильнейших во всех дисциплинах.



- Насколько мы знаем, биатлонистам и лыжникам повезло еще меньше…



- Да, биатлонисты и лыжники вынуждены были «скомкать» свой международный календарь и отказаться от проведения этапов Кубков мира. Еще хуже положение у мастеров фигурного катания.

9 марта все генералитет Международного союза конькобежцев (или сокращенно ИСУ) буквально «кричал», что чемпионат мира в Канаде состоится при любых условиях и в обязательном порядке со зрителями. Но прошло всего-то два дня, и те же чиновники от фигурного катания очень скромно заявили, что чемпионат мира перенесен. Ориентировочная дата – скорее всего, октябрь. Но прошло всего несколько часов и вице – президент ИСУ, кстати, москвич, Александр Лакерник заявил, что календарь международных состязаний на октябрь переполнен и неизвестно, как будет возможно провести первенство планеты не только в октябре, но и вообще – осенью. Так, что скорее всего чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию не состоится вообще.



- Подобная ситуация не единственная в спортивных мировых первенствах?