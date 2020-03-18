Кирьяков: УЕФА поторопился с переносом ЧЕ на 2021 год
Бывший нападающий сборной России по футболу в эфире НСН предположил, что у УЕФА есть секретная информация по коронавирусу.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявила о переносе чемпионата Европы с 2020 на лето 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Евро-2020 было запланировано с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в российском Санкт-Петербурге. Новые сроки установлены с 11 июня по 11 июля.
Бывший нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков в беседе с НСН высказал мнение, что УЕФА поторопилась с принятием решения о переносе чемпионата Европы.
«Сейчас нужно было взять паузу и не принимать столь быстрых решений, посмотреть, как будут развиваться события. Если бы, действительно, развитие и результаты пандемии были бы не очень положительные, то стоило бы принять такое решение, но позже. А так очень быстро они приняли это», - сказал Кирьяков.
При этом, он отметил, нельзя исключать того, что УЕФА обладает большей информацией по распространению коронавируса в мире, чем обычные граждане.
«Если решение принято уже, то, может, есть какие-то весомые аргументы, секретная информация, просчитаны сроки, что эта история с коронавирусом не будет закончена в ближайшее время. Все же жалко, потому что многие ждали этого праздника, а сейчас это все сдвигается. Непонятно, что там будет на следующий год, где это будет проходить – также по разным городам Европы или же это будет одна страна. Посмотрим, но нужно было еще подождать, возможно, к концу следующего месяца ситуация немного разрулилась бы, напряжение спало», - подчеркнул собеседник НСН.
Первой игрой в рамках Евро-2020 должна была стать встреча сборных Италии и Турции в Риме 12 июня. Однако, сейчас Италия является очагом коронавируса в Европе – более 31 тысячи подтвержденных случаев заболевания.
Международная федерация футбола (ФИФА) также приняла решение перенести клубный чемпионат мира по футболу 2021 года на неопределенный срок, чтобы развести эти два статусных соревнования в мире футбола.
Ранее НСН сообщала, что у чемпиона мира в составе национальной сборной Франции, полузащитника футбольного клуба "Ювентус" Блеза Матюиди выявлен коронавирус нового типа.
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