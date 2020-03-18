Кирьяков: УЕФА поторопился с переносом ЧЕ на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявила о переносе чемпионата Европы с 2020 на лето 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Евро-2020 было запланировано с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в российском Санкт-Петербурге. Новые сроки установлены с 11 июня по 11 июля.

Бывший нападающий сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков в беседе с НСН высказал мнение, что УЕФА поторопилась с принятием решения о переносе чемпионата Европы.

«Сейчас нужно было взять паузу и не принимать столь быстрых решений, посмотреть, как будут развиваться события. Если бы, действительно, развитие и результаты пандемии были бы не очень положительные, то стоило бы принять такое решение, но позже. А так очень быстро они приняли это», - сказал Кирьяков.

При этом, он отметил, нельзя исключать того, что УЕФА обладает большей информацией по распространению коронавируса в мире, чем обычные граждане.