«Похоронить дважды». Автор «Футбольной индустрии» о российском футболе после коронавируса

Российский футбольный союз (РФС) 17 марта заявил о приостановке всех футбольных соревнований в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Мера предварительно должна действовать до 10 апреля. Не похоронит ли пандемия экономически российский футбол, спросила НСН у автора и руководителя программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберта Воскеричяна. По его мнению, на российском футболе и без того никто не зарабатывает, но у клубов в ближайшее время точно будут трудности.

«Похоронить мертвеца второй раз невозможно. Наш футбол с экономической точки зрения и так мертв. То, что он получает от прав на телевизионную трансляцию – это мизер. И так все плохо, будет чуть хуже. Доллар и евро растут, а все контракты с иностранцами заключены в валюте – это значит, что у клубов будут большие сложности. Может, это и к лучшему? Они вернутся на землю, и в клубы придет более адекватный менеджмент и будет уже «по одёжке протягивать ножки». Но все эти проблемы далеки от тех проблем, которые, например, сейчас испытывает Английская премьер-лига или Международный олимпийский комитет, который должен лавировать, на год отсрочить Олимпиаду. Там по этому поводу возникает куча финансовых вопросов. Таких проблем у нас нет, мы еще не доросли до этого», – считает специалист.

Титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) в этом сезоне стала группа «Тинькофф». Без указания на источник championat.com ранее сообщал, что сумма спонсорского соглашения должна была составить около 300 млн рублей. Однако Роберт Воскеричян полагает, что возникшая из-за запрета на проведение спортивных мероприятий пауза в соревнованиях, будет восполнена и спонсор ничего не потеряет.