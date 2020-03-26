«Похоронить дважды». Автор «Футбольной индустрии» о российском футболе после коронавируса
Автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян рассказал НСН, выживет ли российский футбол после паузы в соревнованиях и о возможных потерях нового титульного спонсора РПЛ.
Российский футбольный союз (РФС) 17 марта заявил о приостановке всех футбольных соревнований в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Мера предварительно должна действовать до 10 апреля. Не похоронит ли пандемия экономически российский футбол, спросила НСН у автора и руководителя программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберта Воскеричяна. По его мнению, на российском футболе и без того никто не зарабатывает, но у клубов в ближайшее время точно будут трудности.
«Похоронить мертвеца второй раз невозможно. Наш футбол с экономической точки зрения и так мертв. То, что он получает от прав на телевизионную трансляцию – это мизер. И так все плохо, будет чуть хуже. Доллар и евро растут, а все контракты с иностранцами заключены в валюте – это значит, что у клубов будут большие сложности. Может, это и к лучшему? Они вернутся на землю, и в клубы придет более адекватный менеджмент и будет уже «по одёжке протягивать ножки». Но все эти проблемы далеки от тех проблем, которые, например, сейчас испытывает Английская премьер-лига или Международный олимпийский комитет, который должен лавировать, на год отсрочить Олимпиаду. Там по этому поводу возникает куча финансовых вопросов. Таких проблем у нас нет, мы еще не доросли до этого», – считает специалист.
Титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) в этом сезоне стала группа «Тинькофф». Без указания на источник championat.com ранее сообщал, что сумма спонсорского соглашения должна была составить около 300 млн рублей. Однако Роберт Воскеричян полагает, что возникшая из-за запрета на проведение спортивных мероприятий пауза в соревнованиях, будет восполнена и спонсор ничего не потеряет.
«Всё равно этот сезон будет доигран. Была пауза, но она восстановится и Тиньков (Олег, основатель группы «Тинькофф») получит какой-то дополнительный бонус. За пределами контракта ему добавят эти месяцы или полгода, год. По времени он ничего не потеряет. Но мне кажется, что никто не может заработать на российском футболе. Это невозможно. Не уверен, что эта сделка была очень уж рыночной для банкира, что он рассчитывал на прямую предпринимательскую выгоду. Сам Тиньков последними словами ругает российский футбол и вдруг «переобулся» в воздухе, «перековался» и спонсирует? Поэтому предпринимательский, рыночный дух этой сделки со стороны Тинькова у меня вызывает большие сомнения. Тиньков – умный, талантливый и прирожденный бизнесмен, просто так он деньги выбросить не мог, если, конечно, ему пистолет к голове не приложили. Но те времена прошли и тот уровень, на котором сейчас управляется наш футбол, не предполагает таких варварских методов», – считает автор «Футбольной индустрии».
Сам Олег Тиньков неоднократно говорил, что «никогда в жизни» не стал бы инвестировать в российский футбол. Недавно в Instagram он сообщил, что не принимает операционные решения в банке, а является «всего лишь акционером». Основной владелец «Тинькофф Банка» также заявил, что предпочитает английский футбол и не собирается ходить на матчи РПЛ. Однако Тиньков пообещал сделать исключение для питерского «Зенита», который он считает единственной командой РПЛ европейского уровня.
По итогам 22 туров турнирную таблицу «Тинькофф РПЛ» возглавляет «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 50 очков. Второе место занимает «Локомотив», набравший 41 очко. «Краснодар», также имеющий в своем активе 41 очко, занимает третье место.
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