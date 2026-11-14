До этого швейцарское издание Inside Paradeplatz писало о возможном конфликте интересов у двух из трех арбитров CAS, отменивших отстранение российских хоккейных сборных. По информации издания, председатель коллегии итальянец Джулио Палермо в сентябре 2026 года участвовал в юридической конференции в Москве, а египтянин Исмаил Селим годом ранее посещал аналогичное мероприятие с участием российской юридической фирмы.

При этом глава Шведского хоккейного союза и член совета федерации Андерс Ларссон заявил, что в IIHF надеются на то, что сборная России сама решит отказаться от участия в Чемпионате мира 2027 года в Германии, пишет ТАСС.

«Конечно, было бы желательно, чтобы они не приехали», - сказал он.