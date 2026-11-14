IIHF подала апелляцию в CAS из-за допуска России
Это произошло якобы из-за связи с РФ двух арбитров, выносивших решение о допуске россиян на международные соревнования.
Россия может лишиться возможности участвовать в предстоящих Чемпионатах мира по хоккею, так как IIHF подала апелляцию в CAS. Она связана с допуском граждан РФ к международным турнирам. Кроме того, ряд европейских стран отказался выдавать визы россиянам, представляющим разные виды спорта. При этом в России не удивлены такому решению европейцев.
АППЕЛЯЦИЯ IIHF
Международная федерация хоккея (IIHF) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за допуска россиян к международным соревнованиям по этому виду спорта. Поводом стала связь с Россией двух из трех арбитров, выносивших решение о допуске российских спортсменов, передает RT.
«Апелляция основана на сокрытии членами коллегии информации о деловых связях с Россией», - написал журналист TSN Горд Миллер в одной из соцсетей.
До этого швейцарское издание Inside Paradeplatz писало о возможном конфликте интересов у двух из трех арбитров CAS, отменивших отстранение российских хоккейных сборных. По информации издания, председатель коллегии итальянец Джулио Палермо в сентябре 2026 года участвовал в юридической конференции в Москве, а египтянин Исмаил Селим годом ранее посещал аналогичное мероприятие с участием российской юридической фирмы.
При этом глава Шведского хоккейного союза и член совета федерации Андерс Ларссон заявил, что в IIHF надеются на то, что сборная России сама решит отказаться от участия в Чемпионате мира 2027 года в Германии, пишет ТАСС.
«Конечно, было бы желательно, чтобы они не приехали», - сказал он.
30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27. В конце этого года в Канаде начнется молодежный Чемпионат мира по хоккею, а весной следующего ЧМ пройдет в Германии. Сборную России уже даже включили в расписание МЧМ-2027. Однако сразу после вынесения решения CAS ряд европейских хоккейных федераций отказался от игр с россиянами.
ОТКАЗ В ВИЗАХ
Между тем, на днях Эстония уведомила Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS), что российские и белорусские спортсмены не будут допущены до турниров на территории страны, сообщает гостелерадио ERR. В министерстве объяснили свою позицию поддержкой Украины и опасениями, что участие атлетов из двух стран будет использовано в пропагандистских целях. Ведомство также сослалось на визовые ограничения, введенные в 2022 году, в том числе для поездок на спортивные соревнования, пишет RT.
До этого аналогичные директивы выпустили власти Финляндии, Швеции и Норвегии. Отмечается, что страны просто не будут выдавать россиянам визы. Кроме того, премьер-министр Канады Марк Карни тоже говорил, что страна не будет выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном Чемпионате мира по хоккею, передает CTV News.
При этом трехкратная олимпийская чемпионка России, депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что Москва ничего не может сделать с недопуском спортсменов в европейские страны из-за визовых ограничений, и остается только обращаться в судебные инстанции.
«Не могу сказать, что вся Европа последует этому принципу, но зависимость от вида спорта присутствует. Наверное, на этом фоне каждая федерация будет принимать какие-то отдельные решения. Скорее всего, при получении права проведения соревнования должны будут быть получены гарантии въезда всех спортсменов. Мы в этой ситуации практически ничего не можем сделать, только обращаться в различные судебные инстанции. Но закрыть въезд и ввести ограничения — это быстро, а вернуть допуск — это длительный процесс», - объяснила она в беседе с НСН.
Ранее прославленный хоккеист, олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что организаторы молодежного Чемпионата мира по хоккею должны убедить его участников отказаться от бойкота матчей со сборной России.
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