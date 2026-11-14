В МВД рассказали, как граждане России могут отказаться от гражданства Украины
Граждане России, которые также являются гражданами Украины, могут отказаться от второго гражданства, подав заявление о нежелании состоять в нем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.
Со дня подачи заявления человек считается не имеющим украинского гражданства. Норма закреплена Федеральным законом № 62-ФЗ от 18 марта 2023 года. Соответствующее заявление можно подать лично в территориальном органе МВД или электронно на едином портале госуслуг. Отмечается что в отношении детей до 14 лет документ подает один из родителей, единственный родитель либо усыновитель. В случае, если дети остались без попечения родителей, с заявлением может обратиться опекун или уполномоченный представитель организации, где находится ребенок.
Отказ от гражданства Украины дает право устраиваться в государственные и муниципальные органы, обучаться в организациях, где предусмотрен допуск к государственной тайне. Подавший заявление об отказе обязан не совершать действий, которые связаны с реализацией прав и обязанностей украинцев. В случае нарушения требования заявление признают недействительным, а человека - вновь имеющим украинское гражданство. Вновь обратиться с заявлением об отказе от паспорта Украины можно будет через десять лет.
Между тем в России запретили получение гражданства или права на проживание в стране иностранцам и лицам без гражданства, которые имеют неснятую или непогашенную судимость.
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