«Выходить на лед!»: Каменский объяснил, кто «отменит» бойкот российских хоккеистов на ЧМ
Международная федерация хоккея заинтересована в проведении полноценного чемпионата мира, сказал в эфире НСН Валерий Каменский, допустив давление на сборные, не желающие играть с россиянами.
Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею должны убедить его участников отказаться от бойкота матчей со сборной России, заявил в интервью НСН прославленный хоккеист, олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
Международная федерация хоккея (IIHF) ранее сообщила, что сборная России заменит Норвегию на молодежном ЧМ-2027, который пройдет в конце декабря-начале января в Канаде. При этом канадские власти уже предупредили, что не дадут визы россиянам, а сборная Швейцарии отказалась играть с Россией. Каменский считает, что IIHF будет переубеждать такие команды.
«Я думаю, что организаторы будут работать над тем, чтобы все матчи состоялись, потому что это в их интересах - и спортивных, и финансовых, и в целом в хоккейных интересах. Они будут работать с теми федерациями, которые хотят отказываться. Все команды должны выполнять правила проведения чемпионата, а мы должны быть готовы ко всем матчам, как полагается, и выходить на лед. Международная федерация должна аргументировать и объяснять сборным, что они должны выходить на лед и играть. Не знаю, можно ли заставить это сделать, но есть правила и регламент. Должны быть какие-то разъяснения и давление, чтобы чемпионат был полноценным и все играли со всеми», - уверен собеседник НСН.
Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее обязал IIHF допустить российские хоккейные сборные к международным соревнованиям. После этого в Финляндии, Швеции, Чехии, Норвегии, Дании и ряде других стран заявили о намерениях бойкотировать матчи с Россией на ЧМ в Германии. Со своей стороны, премьер-министр Канады Марк Карни пообещал отказать россиянам в визах, отметив, что европейцы просили канадцев присоединиться к бойкоту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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