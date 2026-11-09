Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею должны убедить его участников отказаться от бойкота матчей со сборной России, заявил в интервью НСН прославленный хоккеист, олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Международная федерация хоккея (IIHF) ранее сообщила, что сборная России заменит Норвегию на молодежном ЧМ-2027, который пройдет в конце декабря-начале января в Канаде. При этом канадские власти уже предупредили, что не дадут визы россиянам, а сборная Швейцарии отказалась играть с Россией. Каменский считает, что IIHF будет переубеждать такие команды.