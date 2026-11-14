Биричевский: Киеву передали 8 млрд евро доходов от российских активов
Европа передала Украине свыше 8 млрд евро доходов от использования замороженных активов России, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
Как отметил дипломат, все контакты Москвы с депозитарием Euroclear были прекращены в 2022 году в одностороннем порядке по инициативе бельгийской стороны. Тогда компания в нарушение контрактных обязательств заблокировала российские активы на основании «нелегитимных односторонних ограничений» Евросоюза.
«С 2024 года эта структура пошла еще дальше, согласившись стать соучастником преступной схемы по незаконному присвоению доходов от реинвестирования российских средств и их... направлению на военные нужды киевского режима, который таким образом получил уже более €8 млрд», — обратил внимание Биричевский.
Ранее в Кремле назвали воровством передачу Киеву доходов от замороженных российских активов.
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