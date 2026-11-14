Путин помиловал блогера Лерчек
Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), получившей условный срок по делу о незаконных переводах средств за рубеж. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля... Гагаринским районным судом г. Москвы», — говорится в указе.
Российский лидер принял решение, руководствуясь принципами гуманности. Судимость с блогера будет снята.
Ранее Чекалина, которая проходит лечение от онкологического заболевания, обратилась к Путину с просьбой о помиловании, пишет «Радиоточка НСН».
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