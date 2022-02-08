Хоккеистка олимпийской сборной России Болгарева заболела COVID-19

«Приехали в олимпийскую деревню после матча с Канадой и узнали, что у Полины положительный результат теста на коронавирус. Не знаю, как это происходит», — рассказал наставник в беседе с РИА Новости.

На Олимпийских играх в Пекине Болгарева уже сыграла в трех матчах, забросив три шайбы, отмечает РЕН ТВ.

Накануне COVID-19 подтвердили у хоккеисток Виктории Кулишовой и Ангелины Гончаренко, напоминает Ura.ru.

