Хоккеистка олимпийской сборной России Болгарева заболела COVID-19

Нападающая женской олимпийской сборной России по хоккею Полина Болгарева заразилась коронавирусом. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.

Российский тренер раскритиковал использование масок во время матча Россия – Канада

«Приехали в олимпийскую деревню после матча с Канадой и узнали, что у Полины положительный результат теста на коронавирус. Не знаю, как это происходит», — рассказал наставник в беседе с РИА Новости.

На Олимпийских играх в Пекине Болгарева уже сыграла в трех матчах, забросив три шайбы, отмечает РЕН ТВ.

Накануне COVID-19 подтвердили у хоккеисток Виктории Кулишовой и Ангелины Гончаренко, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусОлимпийские ИгрыСборная РоссииХоккей
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры