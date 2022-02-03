Шесть хоккеисток сборной России сдали положительные тесты на коронавирус
Положительные тесты на коронавирусную инфекцию подтвердились у шести хоккеисток сборной России перед началом Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщил главный тренер команды Евгений Бобарико.
По его словам, положительные тесты оказались у Дианы Фархутдиновой, Ангелины Гончаренко, Ольги Сосиной, Екатерины Николаевой, Лианы Ганеевой и Людмилы Беляковой. Бобарико отметил, что Николаева и Фахрутдинова находятся в ковидарии, а другие четыре хоккеистки изолированы в гостинице.
Игры пройдут с 4 по 20 февраля, олимпийский хоккейный турнир начнется 9 февраля.
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