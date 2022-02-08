Российский тренер раскритиковал использование масок во время матча Россия – Канада

Так он прокомментировал игру женских сборных России и Канады по хоккею в медицинских масках. «Абсурд всё, что происходит... Есть регламент, который отработан, который был принят для всех. Почему там новые правила придумываются по ходу соревнований? Так не бывает никогда», — сказал эксперт.

По его словам, использование медицинских масок во время физических нагрузок вредно для здоровья, так как средство зашиты не дает полностью насладиться кислородом.

Напомним, женская сборная Канады по хоккею разгромила сборную России на зимних Олимпийских играх в Пекине. Матч завершился со счетом 1:6,

