Даешь молодежь! Журова поспорила с Познером о вине России за допинг
Светлана Журова выразила недоумение, почему молодые спортсмены должны расплачиваться за события 20-летней давности.
Российские олимпийцы, выступавшие на Играх в Токио, не заслужили предвзятого отношения из-за допинговых скандалов прошлого, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее телеведущий Владимир Познер высказал мнение, что Россия «заслужила наказание» за допинговые скандалы, а также предвзятое отношение общественности, из-за которого было несколько скандалов на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Я не согласна с Познером в том, что виноваты спортсмены, которые были на Олимпиаде. Пусть это останется на совести тех руководителей, которые когда-то допустили ошибки, как считает Запад. Хотя мы видим, что и там много лжи, поскольку сейчас «чистые» спортсмены показали высокие результаты. Поэтому я абсолютно точно не согласна с тем, что наши спортсмены «заслужили» отвечать за тех, кто 20-30-40 лет назад использовал допинг. Сейчас новое поколение спортсменов, они в основном молодые и почему они должны расплачиваться за то, чего они сами не понимают? Это совершенно неприемлемо», - считает Журова.
По ее словам, предвзятость в отношении российских спортсменов проявлялась всю Олимпиаду, а судейский скандал с гимнастками подпортил впечатление от Игр.
«Допускаю, что главнй тренер сборной по гимнастике Ирина Винер пыталась каким-то образом протестовать вместе с федерацией. Это не получилось, но весь мир видел это необъективное судейство и, думаю, что очень многие на нашей стороне. Да, мы не получили эту медаль и итоговое четвертое место, но зато весь мир увидел эту предвзятость, которая и так проявлялась всю Олимпиаду к России», - подчеркнула Журова.
При этом она назвала достойным и богатым на яркие события выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020.
«Есть те, кто называет выступление в Токио неуспешным, потому что на предыдущей Олимпиаде было четвертое место. Я считаю, что в контексте не всегда адекватного судейства и давления мы выступили достойно, было много ярких и интересных побед, в том числе неожиданных. Мы преодолели исторические провалы в видах спорта, где по 25 лет не было медалей, в той же гимнастике, в гребле и плавании. Это касается и новых видов спорта. В тхэквондо взяли две золотых медали, и это хорошо для развития в России этого вида спорта. Успех в баскетболе 3х3 – это супер для развития уличных видов спорта, и пляжный волейбол тоже. В фехтовании девчонки устроили нам праздник. Так что в этом отношении у нас были классные моменты. Я рада за результаты и всех хочу поздравить. Мы могли где-то и побольше медалей завоевать. Надо сделать выводы из этого и принимать меры, чтобы было больше спортсменов, готовых бороться за медали, а также развивать детский спорт», - заключила собеседница НСН.
Ранее, спецкор "Радиоточки НСН" на Олимпиаде в Токио Наталья Шатова рассказала, чем ей запомнились Игры – о медальных рекордах, судейских скандалах и об атмосфере соревнований.
Российские олимпийцы, из-за санкций выступавшие на Олимпиаде-2020 в Токио под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и таким же названием, завоевали 71 медаль, в том числе 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых.
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