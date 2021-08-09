Даешь молодежь! Журова поспорила с Познером о вине России за допинг

«Я не согласна с Познером в том, что виноваты спортсмены, которые были на Олимпиаде. Пусть это останется на совести тех руководителей, которые когда-то допустили ошибки, как считает Запад. Хотя мы видим, что и там много лжи, поскольку сейчас «чистые» спортсмены показали высокие результаты. Поэтому я абсолютно точно не согласна с тем, что наши спортсмены «заслужили» отвечать за тех, кто 20-30-40 лет назад использовал допинг. Сейчас новое поколение спортсменов, они в основном молодые и почему они должны расплачиваться за то, чего они сами не понимают? Это совершенно неприемлемо», - считает Журова.

По ее словам, предвзятость в отношении российских спортсменов проявлялась всю Олимпиаду, а судейский скандал с гимнастками подпортил впечатление от Игр.

«Допускаю, что главнй тренер сборной по гимнастике Ирина Винер пыталась каким-то образом протестовать вместе с федерацией. Это не получилось, но весь мир видел это необъективное судейство и, думаю, что очень многие на нашей стороне. Да, мы не получили эту медаль и итоговое четвертое место, но зато весь мир увидел эту предвзятость, которая и так проявлялась всю Олимпиаду к России», - подчеркнула Журова.