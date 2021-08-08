Чернышенко: Россия не оставит без внимания необъективное отношение к россиянам на Олимпиаде
Россия не оставит без внимания ситуацию, в которой политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ТАСС.
«Безусловно, мы не оставим без внимания ситуации, где политика оказалась выше объективной и справедливой оценки выступления российских спортсменов. Вывод понятен и очевиден для всех - такое отношение к нашим атлетам недопустимо», - подчеркнул Чернышенко.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков опубликовал в Instagram заявление по поводу судейства в соревнованиях по художественной гимнастике на ОИ-2020 в Токио. По решению судей Россия впервые за 25 лет осталась без золотой медали в этом виде спортивных состязаний. Россия намерена получить разъяснения в Международной федерации гимнастики (FIG).
Напомним, собкор НСН на Олимпиаде в Токио Наталья Шатова также рассказала о судейском скандале в Токио с участием российских гимнасток.
«К сожалению, были претензии от судейского сообщества к российским спортсменам – в первую очередь, художественным гимнасткам, спортивным гимнастам. Да, ОКР в лице его председателя Дениса Позднякова обещает разобраться с тем, какие оценки были выставлены россиянке Дине Авериной и почему она стала, технически верно исполнив программу без потери предмета, только серебряным призером Игр. Но это будет потом. Пока есть только слезы, обиды и разочарование.
Сейчас большой спорт и большая политика – это синонимы. И не всегда самые подготовленные, самые техничные и артистичные спортсмены становятся чемпионами. Как жаль, что эта несправедливость совершается в отношении российских спортсменов», - сказала Наталья Шатова.
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