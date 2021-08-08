За минуты до закрытия Олимпиады-2020 в Токио: Чем запомнились Игры России?

Без зрителей, гимна, под жестким контролем

«В эти минуты в Токио начинается церемония закрытия ХХХII летних Олимпийских Игр. В первую очередь, они запомнятся тем, что проходили в условиях пандемии. Такого раньше не было никогда – чтобы на трибунах отсутствовали болельщики. Чтобы атлеты каждый день проходили не только допинг-контроль, но и тесты на новую коронавирусную инфекцию.

В многочисленных интервью российские спортсмены признавались – им очень не хватает поддержки болельщиков, криков трибун, нашего гимна. И это тоже запомнится нашей команде Олимпийского комитета России (ОКР) – Олимпиада, на которой мы слушали не гимн России, а отрывок из концерта Петра Чайковского. Конечно, его музыка – очень патриотическое произведение, но, как признаются многие наши спортсмены, им хотелось подпевать гимну. И они его услышат, когда нашу сборную будут чествовать в Кремле, что произойдет в ближайшие дни», - отметила Наталья Шатова.