За минуты до закрытия Олимпиады-2020 в Токио: Чем запомнились Игры России?

Специальный корреспондент НСН на Олимпийских Играх-2020 в Токио Наталья Шатова напомнила особенности прошедших состязаний, ставших знаковыми.

Специальный корреспондент НСН на Олимпийских Играх в Токио Наталья Шатова в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала об отличии ОИ-2020 – какими они стали для России и всего мира.

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Без зрителей, гимна, под жестким контролем

«В эти минуты в Токио начинается церемония закрытия ХХХII летних Олимпийских Игр. В первую очередь, они запомнятся тем, что проходили в условиях пандемии. Такого раньше не было никогда – чтобы на трибунах отсутствовали болельщики. Чтобы атлеты каждый день проходили не только допинг-контроль, но и тесты на новую коронавирусную инфекцию.

В многочисленных интервью российские спортсмены признавались – им очень не хватает поддержки болельщиков, криков трибун, нашего гимна. И это тоже запомнится нашей команде Олимпийского комитета России (ОКР) – Олимпиада, на которой мы слушали не гимн России, а отрывок из концерта Петра Чайковского. Конечно, его музыка – очень патриотическое произведение, но, как признаются многие наши спортсмены, им хотелось подпевать гимну. И они его услышат, когда нашу сборную будут чествовать в Кремле, что произойдет в ближайшие дни», - отметила Наталья Шатова.

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Медальные рекорды

Российские спортсмены, особенно в последние дни Олимпийских игр в Токио, завоевывали такое количество наград, что побили результат выступлений на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

«У России восхитительные результаты в плавание – спортсмены выигрывали в тех дисциплинах, на тех дистанциях, где у нас по 15-25 лет не было не то что призеров, не было победителей!

Россияне совершили настоящий прорыв в спортивной гимнастике – наши юноши показали достойнейшие результаты.

К сожалению, Россия не была представлена во многих игровых видах спорта. Например, в мужском гандболе, в мужском и женском баскетболе, но отечественные команды, получившие олимпийскую лицензию: волейболисты, гандболистки, ватерполистки – выступили выше всяких похвал за, может быть, редким исключением. Все работали на пределе своих сил, эмоций и возможностей», - считает спецкор НСН.

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Японский «прессинг»

По данным социологических исследований, жители Японии были против проведения Олимпиады в Токио. Спортсмены и журналисты ощущали этот прессинг со стороны японцев.

«Как показала практика, жители ждали соревнования. Когда они проходили «на улице», например, по спортивной ходьбе на 25 и 50 км, зрители стояли вплотную друг к другу, несмотря на санитарные ограничения, чтобы увидеть состязание, поболеть за спортсменов, выплеснуть свои эмоции. Ведь это очень обидно – не поддержать лучших спортсменов, которые приезжают в твою страну со всего мира», - рассказала журналист.

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Судейские скандалы

«К сожалению, были претензии от судейского сообщества к российским спортсменам – в первую очередь, художественным гимнасткам, спортивным гимнастам. Да, ОКР в лице его председателя Дениса Позднякова обещает разобраться с тем, какие оценки были выставлены россиянке Дине Авериной и почему она стала, технически верно исполнив программу без потери предмета, только серебряным призером Игр. Но это будет потом. Пока есть только слезы, обиды и разочарование.

К сожалению, сейчас большой спорт и большая политика – это синонимы. И не всегда самые подготовленные, самые техничные и артистичные спортсмены становятся чемпионами. Как жаль, что эта несправедливость совершается в отношении российских спортсменов», - сказала собкор НСН на Олимпиаде в Токио.

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Все сначала

Олимпиада практически завершена, отметила она. Есть ощущение подведения итога. Спортсменов ждут несколько дней отдыха.

«Для большинства атлетов затем начнется очередной спортивный цикл. Он будет трехлетним. Потому что Олимпиада в Париже состоится уже в 2024 году. А значит, все завоеванные олимпийские награды придется снять и вновь начать работать», - подвела итог Шатова.

Напомним, сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по общему количеству наград поднялась на третье место, а в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио россияне по-прежнему пятые. Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортсменыСпортТокиоОлимпиада
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