Познер прокомментировал выступление россиян на Олимпиаде в Токио
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер высказался о результатах российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.
В эфире «Матч ТВ» он сообщил, что его ожидания по медальному зачету оправдались. По словам Познера, он предполагал, что РФ будет либо на четвертом, либо на пятом месте. Журналист не исключил, что страна могла бы оказаться на четвертом месте, если бы не скандал в художественной гимнастике. «Можно быть удовлетворенными этими результатами», — отметил телеведущий, комментируя результаты выступления российских спортсменов.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков опубликовал в Instagram заявление по поводу судейства в соревнованиях по художественной гимнастике на ОИ-2020 в Токио. По решению судей Россия впервые за 25 лет осталась без золотой медали в этом виде спортивных состязаний. Россия намерена получить разъяснения в Международной федерации гимнастики (FIG).
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