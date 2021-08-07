Серебряная трагедия российской гимнастики
На Олимпиаде-2020 в Токио Россия впервые за 25 лет потеряла золото в художественной гимнастике. Из-за странного судейства Дина Аверина стала лишь серебряным призером в индивидуальном многоборье Игр.
Серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина продолжит карьеру, если ее не подведет здоровье. Об этом она рассказала представителям СМИ. По словам гимнастки, у нее возникли проблемы со спиной. Об этом пишет ТАСС.
Это вежливая форма отказа от дальнейших выступлений после самого драматичного за последние четверть века выступления российских спортсменок в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. На Олимпиаде в Токио Дина Аверина в результате странных решений судей осталась без золотой медали. Победа досталась израильтянке Линой Ашрам, допустившей оплошности во время выступления.
«Это больно. Не от того, что я заняла второе место. Обидно и больно, что не было справедливого судейства. Выиграла девочка, у которой была потеря. Я прошла все виды ровно», — заявила Дина "Комсомольской правде".
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова убеждена, что Дина не проиграла, а выиграла. Она назвала судейство в индивидуальном многоборье по художественной гимнастики на ОИ-2020 в Токио «вопиющей несправедливостью».
«К сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдёт в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику, и за артистику. Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, а тем более олимпийским, а тем более на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики», — сказала Винер-Усманова RT.
Эту точку зрения разделяет и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.
«Дину Аверину засудили. Такое судейство — лишнее подтверждение тому, что в спорте больше нет честности, нет порядочности, нет прозрачности. Зато есть политические интересы. Спортом манипулируют, во многих видах спорта МОК ориентируется на американцев и при том, что Международный олимпийский комитет где-то сотрудничает и с нами, в критический момент он выбирает не нас», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала судей, отдавших Авериной серебро, бандитами.
«Бандиты! Настоящие бандиты! У нас на глазах израильтянка теряет предмет… Как это может быть? Судьи много раз меняли оценки — это значит, что они не уверены в своей правоте. Нам они, конечно, ничего не меняли. Зато всем остальным меняли. Зачем нам такие судьи, которые ничего не знают? Это просто стыдно. Такие люди, которые ничего не знают, всё решают. Это хуже, чем у нас», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Серебряный призер Олимпийских игр 1996 года, пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина призналась, что испытывает шок от низких оценок выступления Дины Авериной, сообщает ТАСС.
«Я нахожусь в глубочайшем шоке и не понимаю, как такое могло произойти. Я не припомню такого, чтобы россиянки подавали протест на оценки. Мне непонятно, как сегодня судьи ставили оценки: какие-то протесты они удовлетворяли, а какие-то - нет, это шок, полный шок. Думаю, надо заново будет пересмотреть полностью соревнования, чтобы, может, немного понять, как работали судьи. Вчера все было по-честному - кто уронил предмет, тот и получал низкие оценки и оставался позади тех, кто сделал все чисто, а сегодня с четвертой потерей, оказывается, можно было выиграть Олимпийские игры, я такого не припомню», - сказала Батыршина.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина призвала признать поражение российских гимнасток и сделать выводы.
«В данной ситуации, как говорится, после драки кулаками не машут. Надо признать поражение Авериной и сделать выводы. Против лидеров всегда борются и, как правило, делают это объединяясь. Очень долго удерживали золото в художественной гимнастике. Представляете, сколько лет они копили силы, работали против того, чтобы была такая доминанта? Поймите, это же всегда раздражает. Я не говорю, что это справедливое решение. Но всё равно наши девочки — молодцы!... Иногда удача отворачивается», — приводит слова Родниной «Чемпионат».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала российских гимнасток в сложной ситуации утраты олимпийского первенства, подчеркнув значение и заслуги главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, которая воспитала несколько поколений олимпийских чемпионок.
«Ирина Винер - непререкаемый авторитет в мире спорта. Да и вообще в мире. Своим талантом, трудом, умом, характером, волей и верой создала галактику под названием «современная художественная гимнастика». …А я добавлю только одно: ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира», - написала она в своем Telegram-канале.
Ирина Винер заявила сегодня, что допускает свой уход с поста главного тренера национальной команды.
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