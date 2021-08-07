Серебряная трагедия российской гимнастики

Серебряный призер Олимпийских игр 1996 года, пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина призналась, что испытывает шок от низких оценок выступления Дины Авериной, сообщает ТАСС.

«Я нахожусь в глубочайшем шоке и не понимаю, как такое могло произойти. Я не припомню такого, чтобы россиянки подавали протест на оценки. Мне непонятно, как сегодня судьи ставили оценки: какие-то протесты они удовлетворяли, а какие-то - нет, это шок, полный шок. Думаю, надо заново будет пересмотреть полностью соревнования, чтобы, может, немного понять, как работали судьи. Вчера все было по-честному - кто уронил предмет, тот и получал низкие оценки и оставался позади тех, кто сделал все чисто, а сегодня с четвертой потерей, оказывается, можно было выиграть Олимпийские игры, я такого не припомню», - сказала Батыршина.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина призвала признать поражение российских гимнасток и сделать выводы.

«В данной ситуации, как говорится, после драки кулаками не машут. Надо признать поражение Авериной и сделать выводы. Против лидеров всегда борются и, как правило, делают это объединяясь. Очень долго удерживали золото в художественной гимнастике. Представляете, сколько лет они копили силы, работали против того, чтобы была такая доминанта? Поймите, это же всегда раздражает. Я не говорю, что это справедливое решение. Но всё равно наши девочки — молодцы!... Иногда удача отворачивается», — приводит слова Родниной «Чемпионат».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала российских гимнасток в сложной ситуации утраты олимпийского первенства, подчеркнув значение и заслуги главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, которая воспитала несколько поколений олимпийских чемпионок.

«Ирина Винер - непререкаемый авторитет в мире спорта. Да и вообще в мире. Своим талантом, трудом, умом, характером, волей и верой создала галактику под названием «современная художественная гимнастика». …А я добавлю только одно: ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира», - написала она в своем Telegram-канале.

Ирина Винер заявила сегодня, что допускает свой уход с поста главного тренера национальной команды.

