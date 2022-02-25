«До свидания, Лига Чемпионов»: Война сокрушительно бьет по российскому спорту

ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК: «СТЫКИ С ПОЛЬШЕЙ»

Первый звоночек прозвенел 22 февраля, сразу после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

В этот день министр спорта Польши Камил Бортничук заявил о необходимости переноса из Москвы на нейтральном поле стыкового матча Чемпионата мира-2022 с Россией.

После начала военной спецоперации на Украине к Польше присоединились Швеция и Чехия – потенциальные соперники России во втором раунде «стыков».

«Футбольные союзы Польши, Швеции и Чехии выражают твёрдую позицию: матчи квалификации не должны проходить в России. Мы не рассматриваем возможность проведения футбольных матчей в России. Военная эскалация влечёт серьёзные последствия и увеличивает опасность для наших сборных. Ждём от УЕФА и ФИФА альтернативных предложений по поводу места для проведения игр», – отмечалось в совместном заявлении.

Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал рассмотреть этот вопрос в срочном порядке, однако пока судьба «стыков» остается под вопросом.

ДО СВИДАНИЯ, ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

А буквально несколько минут назад прояснилась судьба финала Лиги Чемпионов УЕФА, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 28 мая.

На срочно созванном внеочередном заседании Исполкома УЕФА было принято решение перенести его в Париж.

«Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики», и, таким образом, не может поддержать это решение», - заявил в этой связи президент РФС Александр Дюков.

Ранее о возможном переносе финала написали британские таблоиды Mirror и Daily Star. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, еще недавно не хотевшая признавать российскими территориями Воронежскую и Ростовскую области, призвала бойкотировать финал ЛЧ, если он пройдет в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что главный матч Еврокубков готов принять Лондон.

После этого УЕФА выступил с заявлением о готовности «протянуть руку украинскому народу», осудив при этом «вторжение России на Украину».