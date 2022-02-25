«До свидания, Лига Чемпионов»: Война сокрушительно бьет по российскому спорту
УЕФА отнял у Петербурга финал Лиги чемпионов, «Спартаку» запретили играть в Москве, баскетбольные клубы отказались ехать в Россию, а с болидов «Формулы-1» содрали эмблемы «Уралкалия».
Военная спецоперация России в отношении Украины за неполных два дня нанесла серьезный урон российскому спорту.
Несмотря на заверения чиновников, что «спорт вне политики», под ударом оказались футбол, хоккей, баскетбол, «Формула-1» и зимние виды спорта. В частности, Россия осталась без финала Лиги Чемпионов УЕФА, который сегодня перенесли из Санкт-Петербурга в Париж.
ПЕРВЫЙ ЗВОНОЧЕК: «СТЫКИ С ПОЛЬШЕЙ»
Первый звоночек прозвенел 22 февраля, сразу после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.
В этот день министр спорта Польши Камил Бортничук заявил о необходимости переноса из Москвы на нейтральном поле стыкового матча Чемпионата мира-2022 с Россией.
После начала военной спецоперации на Украине к Польше присоединились Швеция и Чехия – потенциальные соперники России во втором раунде «стыков».
«Футбольные союзы Польши, Швеции и Чехии выражают твёрдую позицию: матчи квалификации не должны проходить в России. Мы не рассматриваем возможность проведения футбольных матчей в России. Военная эскалация влечёт серьёзные последствия и увеличивает опасность для наших сборных. Ждём от УЕФА и ФИФА альтернативных предложений по поводу места для проведения игр», – отмечалось в совместном заявлении.
Президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал рассмотреть этот вопрос в срочном порядке, однако пока судьба «стыков» остается под вопросом.
ДО СВИДАНИЯ, ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
А буквально несколько минут назад прояснилась судьба финала Лиги Чемпионов УЕФА, который должен был пройти в Санкт-Петербурге 28 мая.
На срочно созванном внеочередном заседании Исполкома УЕФА было принято решение перенести его в Париж.
«Мы считаем, что решение о переносе места проведения финала Лиги чемпионов продиктовано политическими причинами. РФС всегда придерживается принципа «спорт вне политики», и, таким образом, не может поддержать это решение», - заявил в этой связи президент РФС Александр Дюков.
Ранее о возможном переносе финала написали британские таблоиды Mirror и Daily Star. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, еще недавно не хотевшая признавать российскими территориями Воронежскую и Ростовскую области, призвала бойкотировать финал ЛЧ, если он пройдет в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что главный матч Еврокубков готов принять Лондон.
После этого УЕФА выступил с заявлением о готовности «протянуть руку украинскому народу», осудив при этом «вторжение России на Украину».
«STOP WAR»: УДАРЫ ПО «СПАРТАКУ», ЦСКА И «ДИНАМО»
УЕФА также объявил 25 февраля, что российские и украинские клубы, а также сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах. Это касается «Спартака», вышедшего в 1/8 финала Лиги Европы.
При этом российские клубы избежали исключения из Еврокубков, чего опасался главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Кроме того, по российским клубам могут ударить санкции, введенные в отношении их спонсоров Великобританией и США.
Особой чести был удостоен ЦСКА, находящийся под контролем госкорпорации ВЭБ.РФ, против которого Минфин США ввел персональные санкции.
«Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная. Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации. Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что "спорт должен находиться вне политики"», — сказал «Спорт-экспрессу» гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.
Попавший под санкции Банк ВТБ объявил 24 февраля, что его «ключевая миссия завершена» и он перестает быть акционером московского «Динамо». Однако гендиректор клуба Павел Пивоваров поспешил заверить динамовских болельщиков, что ничего страшного в этом нет и работа продолжится в штатном режиме.
Санкции также введены против ключевого спонсора «Спартака», банка «Открытие» и «Газпромбанка», спонсирующего РФС, сборную России и «Зенит».
Ряд чиновников Европарламента призвали УЕФА отказаться от сотрудничества с «Газпромом». Немецкий футбольный клуб «Шальке» объявил, что уберет с футболок логотип своего генерального спонсора, которым является российский газовый гигант.
Игроки «Наполи» и «Барселоны» вышли в четверг на матч Лиги Европы с баннером «Stop War».
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ДЕМАРШ И СОРВАННЫЕ ФЛАГИ
Сразу после начала спецоперации на Украине эстонский баскетбольный клуб «Калев» объявил о выходе из числа участников Единой лиги ВТБ «из-за российской агрессии, которая привела к войне на Украине».
Вслед за этим клубы Евролиги стали массового отказываться от поездок в Россию. Испанская «Барселона», литовский «Жальгирис» и французский АСВЕЛ отказались ехать в Москву, Санкт-Петербург и Казань.
«Это выходит за рамки спорта. Мы не можем мириться с ситуацией, которая полностью противоречит нашим ценностям. Приезд нашей команды в Россию исключён», — говорилось в официальном заявлении АСВЕЛа.
В результате Евролига отменила три матча с участием российских клубов, причем не только домашние, но и гостевые. «Зенит» должен был принять «Барселону», ЦСКА - сыграть на выезде с «Баварией», а УНИКС — в гостях с «Басконией».
Ну а баскетбольная сборная Нидерландов устроила демарш, не явившись на пресс-конференцию после поражения от России в отборочном матче Чемпионата мира.
25 февраля «эхо войны» докатилось до Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которой выступает немало зарубежных клубов. Финский «Йокерит» официально уведомил Лигу, что не будет играть в плей-офф, объяснив это неприятием событий на Украине.
Американская команда «Формулы-1» Haas, спонсором которой в 2021 году стал «Уралкалий», а одним из гонщиков – сын основного владельца компании Никита Мазепин, в четверг сорвала логотипы компании на тестах в Барселоне.
Четырёхкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Себастьян Феттель заявил, что если Гран-при России не отменят, он не поедет на гонку. Другой гонщик, Макс Ферстаппен подчеркнул, что «когда в стране идёт война, не следует проводить там гонки». После этого руководство «Формулы-1» пообещало срочно рассмотреть вопрос о проведении гонки в Сочи.
Кроме того, в пятницу стало известно об отмене этапа Кубка мира по фристайлу, который должен был состояться 26 и 27 февраля в Челябинской области, из-за того, что страны отозвали свои команды.
Международная лыжная федерации (FIS) пообещала сегодня принять решение о судьбе финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который должен пройти в Тюмени 18-20 марта. Ранее пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо заявил, что не поедет в Тюмень и призвал FIS отнять этап у России.
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