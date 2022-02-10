«Это не повод к войне»: Павловский оценил заявления Лиз Трасс о Ростове и Воронеже

Ошибка главы МИД Великобритании Лиз Трасс, думавшей, что Ростов и Воронеж находятся на территории Украины, связана с общемировой тенденцией понижения дипломатической культуры, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Глеб Павловский.

Ранее руководитель Форин Офиса, отвечая на вопрос главы МИД РФ Сергея Лаврова о Ростовской и Воронежской области, сказала, что Лондон «никогда не признает суверенитета России над этими регионами». Как пояснили позже в британском посольстве в Москве, Трасс «показалось, что Лавров говорит о части Украины».