«Это не повод к войне»: Павловский оценил заявления Лиз Трасс о Ростове и Воронеже
Разногласия по Украине являются «ритуальной» часть переговоров, а на деле Лондон будет договариваться с Москвой и не повернется «спиной к Европе», считает политолог.
Ошибка главы МИД Великобритании Лиз Трасс, думавшей, что Ростов и Воронеж находятся на территории Украины, связана с общемировой тенденцией понижения дипломатической культуры, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Глеб Павловский.
Ранее руководитель Форин Офиса, отвечая на вопрос главы МИД РФ Сергея Лаврова о Ростовской и Воронежской области, сказала, что Лондон «никогда не признает суверенитета России над этими регионами». Как пояснили позже в британском посольстве в Москве, Трасс «показалось, что Лавров говорит о части Украины».
«Это не является поводом к войне. К сожалению, это общемировая тенденция к понижению качества дипломатических кадров и дипломатической культуры. Нам здесь тоже похвастаться особо нечем. А вообще хорошо, что продолжаются дипломатические контакты, они и будут продолжаться поверх глупости о вторжении России на Украину», - сказал Павловский.
При этом он выразил уверенность, что Москва и Лондон ведут «реальные переговоры», о которых не говорят широкой публике.
«Есть деловая часть, это то, о чем не сообщают. Конечно, стороны ведут реальные переговоры, а не препираются по поводу Украины. Это ритуальная часть переговоров, потому что Запад ведет массированную и, к сожалению, довольно успешную пропагандистскую кампанию, формируя образ России, которая вот-вот накинется на Украину. Это будет продолжаться каждый день и на каждой встрече», - считает политолог.
Павловский также объяснил, зачем Лондону переговоры с Москвой.
«Лондон не может выпасть из европейской повестки, при этом Европа хочет обсуждать условия безопасности. Поскольку возникло уравнение, что не может быть отдельно безопасности стран Европы без безопасности России, то неизбежно будут продолжаться переговоры. Лондон на острове, но не может повернуться спиной к Европе», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
«Ни к чему не приведут»: Политолог рассказала, как пройдут переговоры глав МИД России и Великобритании
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг по итогам переговоров с Лиз Трасс, что стороны не пришли к согласию по ключевым вопросам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины.
Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в преддверии встречи Лаврова с Трасс говорила «Радиоточке НСН», что переговоры «ни к чему не приведут».
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