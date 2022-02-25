Финский «Йокерит» отказался играть в плей-офф КХЛ
Финский хоккейный клуб «Йокерит» не будет участвовать в плей-офф российской Континентальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт КХЛ.
Клуб в пятницу уведомил Лигу о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина.
«Нам очень жаль терять «Йокерит» — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими», - заявил в этой связи президент КХЛ Алексей Морозов.
Он напомнил, что финский клуб выступает в ХКЛ с сезона 2014-15.
Со своей стороны, генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри объяснил причины этого решения.
«Моя позиция по поводу окончания сезона была ясна еще утром в четверг, однако, в соответствии с политикой КХЛ, я должен был вести переговоры с лигой. Вот почему мы, к сожалению, можем сообщить об этом только сейчас», - цитирует Курри ТАСС.
По его словам, это решение связано с военной спецоперацией на Украине.
«Все наши мысли с людьми, которые страдают от этой ситуации», - добавил Курри.
По данным «Чемпионата», ранее фан-клуб «Йокерита» потребовал от руководства клуба выйти из состава КХЛ.
Накануне эстонский баскетбольный клуб «Калев» вышел из числа участников Единой лиги ВТБ, объяснив это несогласием с военными действиями России в отношении Украины.
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