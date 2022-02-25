Финский «Йокерит» отказался играть в плей-офф КХЛ

«Нам очень жаль терять «Йокерит» — сильную и яркую команду, с узнаваемым стилем. Очень неприятно, что уход «Йокерита» обусловлен не спортивными причинами, а политическими», - заявил в этой связи президент КХЛ Алексей Морозов.

Он напомнил, что финский клуб выступает в ХКЛ с сезона 2014-15.

Со своей стороны, генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри объяснил причины этого решения.

«Моя позиция по поводу окончания сезона была ясна еще утром в четверг, однако, в соответствии с политикой КХЛ, я должен был вести переговоры с лигой. Вот почему мы, к сожалению, можем сообщить об этом только сейчас», - цитирует Курри ТАСС.

По его словам, это решение связано с военной спецоперацией на Украине.

«Все наши мысли с людьми, которые страдают от этой ситуации», - добавил Курри.

По данным «Чемпионата», ранее фан-клуб «Йокерита» потребовал от руководства клуба выйти из состава КХЛ.

Накануне эстонский баскетбольный клуб «Калев» вышел из числа участников Единой лиги ВТБ, объяснив это несогласием с военными действиями России в отношении Украины.

