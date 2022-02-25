СМИ: Финал Лиги чемпионов 2022 года перенесли из Петербурга в Париж

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение лишить Санкт-Петербург права на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/2022, сообщает пресс-служба организации.

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В официальном заявлении говорится, что финал переносится из России во Франции, вместо «Газпром Арены» решающая игра турнира пройдёт 28 мая на «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени.

В УЕФА объяснили, что причиной переноса стала ситуация на Украине.

Ранее финский хоккейный клуб «Йокерит» объявил, что не примет участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, сообщает RT.

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