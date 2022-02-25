СМИ: Финал Лиги чемпионов 2022 года перенесли из Петербурга в Париж

В официальном заявлении говорится, что финал переносится из России во Франции, вместо «Газпром Арены» решающая игра турнира пройдёт 28 мая на «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени.

В УЕФА объяснили, что причиной переноса стала ситуация на Украине.

Ранее финский хоккейный клуб «Йокерит» объявил, что не примет участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, сообщает RT.