«Барселона» отказалась от игры с «Зенитом» в Санкт-Петербурге из-за ситуации на Украине
Баскетбольный клуб «Барселона» отказался от полета в Санкт-Петербург для матча Евролиги против российского «Зенита» из-за ситуации на Украине. Об этом говорится на официальном сайте испанского клуба.
Матч должен был состояться 25 февраля. 27 февраля испанский клуб планировал провести игру в Москве с ЦСКА.
Ранее в Евролиге заявили, что 25 февраля состоится встреча, в которой примут участие представители всех 18 клубов. Отмечается, что на повестке обсуждений будут дальнейшие действия и необходимые меры в связи со сложившейся геополитической ситуацией.
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