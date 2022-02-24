«Барселона» отказалась от игры с «Зенитом» в Санкт-Петербурге из-за ситуации на Украине

Баскетбольный клуб «Барселона» отказался от полета в Санкт-Петербург для матча Евролиги против российского «Зенита» из-за ситуации на Украине. Об этом говорится на официальном сайте испанского клуба.

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Матч должен был состояться 25 февраля. 27 февраля испанский клуб планировал провести игру в Москве с ЦСКА.

Ранее в Евролиге заявили, что 25 февраля состоится встреча, в которой примут участие представители всех 18 клубов. Отмечается, что на повестке обсуждений будут дальнейшие действия и необходимые меры в связи со сложившейся геополитической ситуацией.

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