УЕФА: российские и украинские футболисты будут играть на нейтральных полях

В заявлении организации говорится, что решение, принятое на экстренном собрании, касается как клубов, так и национальных сборных России и Украины, участвующих в турнирах под эгидой УЕФА.

Ранее на экстренном собрании Союза было решено перенести финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж, сообщает RT.