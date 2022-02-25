УЕФА: российские и украинские футболисты будут играть на нейтральных полях

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что из-за ситуации на Украине российские и украинские футболисты будут проводить свои домашние матчи на нейтральных полях, сообщает пресс-служба организации.

Польский министр выступил за перенос стыкового матча с Россией на нейтральное поле

В заявлении организации говорится, что решение, принятое на экстренном собрании, касается как клубов, так и национальных сборных России и Украины, участвующих в турнирах под эгидой УЕФА.

Ранее на экстренном собрании Союза было решено перенести финал Лиги чемпионов сезона 2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/ChampionsLeague
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуУкраинаРоссияФутболУЕФА
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры