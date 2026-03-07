Непомнящий стал победителем турнира «Аэрофлот Опен»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу на международном шахматном турнире «Аэрофлот Опен», который проходит в Москве.

ФИДЕ исключила из своего рейтинга российского гроссмейстера Карякина

В девятом туре, состоявшемся в четверг, Непомнящий сыграл вничью с узбекским шахматистом Мухаммадзохидом Суяровым, используя чёрные фигуры. Партия завершилась на 42‑м ходу. По итогам всех девяти туров спортсмен набрал 7,5 балла и обеспечил себе безоговорочное лидерство — обойти его соперники уже не могли.

Турнир «Аэрофлот Опен» входит в серию рейтинговых соревнований FIDE Circuit. Общий призовой фонд мероприятия превышает 18 млн рублей, из которых 3,4 млн рублей достанутся победителю, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СоревнованияШахматы

Горячие новости

Все новости

партнеры