Непомнящий стал победителем турнира «Аэрофлот Опен»

В девятом туре, состоявшемся в четверг, Непомнящий сыграл вничью с узбекским шахматистом Мухаммадзохидом Суяровым, используя чёрные фигуры. Партия завершилась на 42‑м ходу. По итогам всех девяти туров спортсмен набрал 7,5 балла и обеспечил себе безоговорочное лидерство — обойти его соперники уже не могли.



Турнир «Аэрофлот Опен» входит в серию рейтинговых соревнований FIDE Circuit. Общий призовой фонд мероприятия превышает 18 млн рублей, из которых 3,4 млн рублей достанутся победителю, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

