Непомнящий стал победителем турнира «Аэрофлот Опен»
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу на международном шахматном турнире «Аэрофлот Опен», который проходит в Москве.
В девятом туре, состоявшемся в четверг, Непомнящий сыграл вничью с узбекским шахматистом Мухаммадзохидом Суяровым, используя чёрные фигуры. Партия завершилась на 42‑м ходу. По итогам всех девяти туров спортсмен набрал 7,5 балла и обеспечил себе безоговорочное лидерство — обойти его соперники уже не могли.
Турнир «Аэрофлот Опен» входит в серию рейтинговых соревнований FIDE Circuit. Общий призовой фонд мероприятия превышает 18 млн рублей, из которых 3,4 млн рублей достанутся победителю, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
