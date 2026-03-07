Китайские гостиницы устанавливают весы в номерах для контроля веса туристов

В Китае в рамках программы по контролю здорового веса в государственных отелях начали устанавливать напольные весы для путешественников. Об этом сообщил министр здравоохранения КНР Лэй Хайчао на пресс‑конференции.

По словам министра, власти активно создают условия, помогающие гражданам следить за массой тела. Так, в разных городах удлинили маршруты для оздоровительной ходьбы — это способствует укреплению физического здоровья. В столовых стали маркировать калорийность блюд, чтобы напоминать посетителям о важности сбалансированного питания и контролировать потребление калорий. Кроме того, напольные весы установили в гостиницах и отелях, подведомственных министерству туризма КНР: это позволяет командированным и туристам отслеживать динамику веса во время поездок.

Кроме того, министерство здравоохранения дало рекомендации крупным туристическим платформам: они должны помечать номера в отелях, где есть весы, чтобы путешественники могли выбирать такие варианты размещения при планировании поездок.

