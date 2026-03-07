Китайские гостиницы устанавливают весы в номерах для контроля веса туристов

По словам министра, власти активно создают условия, помогающие гражданам следить за массой тела. Так, в разных городах удлинили маршруты для оздоровительной ходьбы — это способствует укреплению физического здоровья. В столовых стали маркировать калорийность блюд, чтобы напоминать посетителям о важности сбалансированного питания и контролировать потребление калорий. Кроме того, напольные весы установили в гостиницах и отелях, подведомственных министерству туризма КНР: это позволяет командированным и туристам отслеживать динамику веса во время поездок.



Кроме того, министерство здравоохранения дало рекомендации крупным туристическим платформам: они должны помечать номера в отелях, где есть весы, чтобы путешественники могли выбирать такие варианты размещения при планировании поездок.

