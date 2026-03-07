Справимся сами: Россия закрывает центр энергоразвития ООН в Москве

В распоряжении указано, что решение принято в соответствии с национальным законодательством — а именно со статьёй 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».



Международный центр был создан на основе договорённости, достигнутой 5 сентября 2008 года в Париже. Организация действовала под эгидой ЮНЕСКО и относилась к категории 2.



Министерство иностранных дел РФ обязано официально уведомить ООН о принятом решении.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия России на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

