Справимся сами: Россия закрывает центр энергоразвития ООН в Москве

Правительство России приняло решение прекратить действие соглашения с ООН о работе Международного центра устойчивого энергетического развития в Москве. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет‑портале правовой информации.

В распоряжении указано, что решение принято в соответствии с национальным законодательством — а именно со статьёй 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».

Международный центр был создан на основе договорённости, достигнутой 5 сентября 2008 года в Париже. Организация действовала под эгидой ЮНЕСКО и относилась к категории 2.

Министерство иностранных дел РФ обязано официально уведомить ООН о принятом решении.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия России на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ООНМид РФРоссия

