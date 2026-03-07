Справимся сами: Россия закрывает центр энергоразвития ООН в Москве
Правительство России приняло решение прекратить действие соглашения с ООН о работе Международного центра устойчивого энергетического развития в Москве. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет‑портале правовой информации.
В распоряжении указано, что решение принято в соответствии с национальным законодательством — а именно со статьёй 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».
Международный центр был создан на основе договорённости, достигнутой 5 сентября 2008 года в Париже. Организация действовала под эгидой ЮНЕСКО и относилась к категории 2.
Министерство иностранных дел РФ обязано официально уведомить ООН о принятом решении.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия России на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Силы ПВО сбили 37 украинских беспилотников над тремя регионами РФ
- В Госдуме раскритиковали застрявших в Дубае россиян
- Непомнящий стал победителем турнира «Аэрофлот Опен»
- Справимся сами: Россия закрывает центр энергоразвития ООН в Москве
- Фигурист Гуменник выиграл короткую программу в финале Гран-при России
- Китайские гостиницы устанавливают весы в номерах для контроля веса туристов
- Мальчика сняли с первенства Кубани по плаванию из-за иностранного логотипа
- «Бронза» под флагом: РФ завоевала первые медали на Паралимпиаде-2026
- С сентября начнет действовать новый ГОСТ на карандаши
- Лариса Долина проведет 8 Марта на корпоративе с банкирами в Петербурге