Фигурист Гуменник выиграл короткую программу в финале Гран-при России
В Челябинске проходит финал Гран‑при России по фигурному катанию. В соревнованиях одиночников победу в короткой программе одержал Пётр Гуменник.
Спортсмен набрал 103,62 балла. Серебряным призёром стал Николай Угожаев с результатом 99,53 балла, бронзовым — Владислав Дикиджи (98,92 балла).
Петру Гуменнику 23 года. В его спортивной копилке — титул чемпиона России, серебряные и бронзовые награды национальных первенств, а также два победных финала Гран‑при России. На Олимпийских играх в Италии фигурист занял шестое место, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Произвольная программа запланирована на 9 марта.
