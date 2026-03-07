Фигурист Гуменник выиграл короткую программу в финале Гран-при России

В Челябинске проходит финал Гран‑при России по фигурному катанию. В соревнованиях одиночников победу в короткой программе одержал Пётр Гуменник.

Лучший со времен Плющенко: Гуменник занял шестое место на Играх в Милане

Спортсмен набрал 103,62 балла. Серебряным призёром стал Николай Угожаев с результатом 99,53 балла, бронзовым — Владислав Дикиджи (98,92 балла).

Петру Гуменнику 23 года. В его спортивной копилке — титул чемпиона России, серебряные и бронзовые награды национальных первенств, а также два победных финала Гран‑при России. На Олимпийских играх в Италии фигурист занял шестое место, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Произвольная программа запланирована на 9 марта.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:СпортСпортсменыФигуристыФигурное Катание

Горячие новости

Все новости

партнеры