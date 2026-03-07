Мальчика сняли с первенства Кубани по плаванию из-за иностранного логотипа

Инцидент произошёл 6 марта во время первенства Краснодарского края по плаванию среди юношей и девушек 12–13 лет. Незадолго до заплыва мальчика сняли с участия — причиной стал логотип компании Arena на его плавках.



Отец спортсмена рассказал, что ребёнку сначала предложили вывернуть наизнанку шапочку с тем же логотипом, чтобы скрыть его. Однако с плавками такой вариант не подошёл. По словам родителя, организаторы заявили: бренд Arena ушёл из страны, поэтому использование его символики запрещено, а дисквалификация последовала из‑за надписи на английском языке.



В пресс‑службе администрации Краснодарского края пояснили, что претензии были связаны с размером логотипа. Согласно правилам Минспорта, на плавательном костюме участника допускается размещать два логотипа, каждый — не более 30 квадратных сантиметров. При этом выяснилось, что данное требование не было прописано в регламенте первенства Кубани по плаванию.

Ранее австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован после первой попытки в соревнованиях на большом трамплине на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

