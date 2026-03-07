Мальчика сняли с первенства Кубани по плаванию из-за иностранного логотипа
Юного пловца отстранили от участия в соревнованиях в Краснодаре из‑за логотипа зарубежной компании, покинувшей российский рынок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отца спортсмена.
Инцидент произошёл 6 марта во время первенства Краснодарского края по плаванию среди юношей и девушек 12–13 лет. Незадолго до заплыва мальчика сняли с участия — причиной стал логотип компании Arena на его плавках.
Отец спортсмена рассказал, что ребёнку сначала предложили вывернуть наизнанку шапочку с тем же логотипом, чтобы скрыть его. Однако с плавками такой вариант не подошёл. По словам родителя, организаторы заявили: бренд Arena ушёл из страны, поэтому использование его символики запрещено, а дисквалификация последовала из‑за надписи на английском языке.
В пресс‑службе администрации Краснодарского края пояснили, что претензии были связаны с размером логотипа. Согласно правилам Минспорта, на плавательном костюме участника допускается размещать два логотипа, каждый — не более 30 квадратных сантиметров. При этом выяснилось, что данное требование не было прописано в регламенте первенства Кубани по плаванию.
Ранее австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован после первой попытки в соревнованиях на большом трамплине на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фигурист Гуменник выиграл короткую программу в финале Гран-при России
- Китайские гостиницы устанавливают весы в номерах для контроля веса туристов
- Мальчика сняли с первенства Кубани по плаванию из-за иностранного логотипа
- «Бронза» под флагом: РФ завоевала первые медали на Паралимпиаде-2026
- С сентября начнет действовать новый ГОСТ на карандаши
- Лариса Долина проведет 8 Марта на корпоративе с банкирами в Петербурге
- В РФ могут в 2,5 раза поднять плату за сохранение номера в новом договоре связи
- Мошенники придумали новую схему обмана с «горящими турами» на фоне войны в Иране
- Застрявшие туристы и взрывы: В Дубае вновь атаковали аэропорт
- СМИ: Российские туристы вторые сутки живут в аэропорту Дубая