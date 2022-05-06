«Хитёр Артёмка!» В России обсуждают переход Дзюбы в «сербский Спартак»
Журналисты считают переезд в Белград идеальным вариантом для Дзюбы, болельщики пророчат ему встречу с «тренеришкой», а Генич безуспешно пытается извиниться.
Самый скандальный российский футболист Артем Дзюба, отпраздновавший недавно четвертое подряд чемпионство с «Зенитом» и отлученный от сборной России, может продолжить карьеру за рубежом.
«Игрочишку», как называют Дзюбу болельщики, ждут в сербском клубе «Црвена звезда», который имеет дружеские отношения со «Спартаком» играет в красно-белых цветах и спонсируется «Газпромом».
При этом в «Зените» дают туманные ответы о будущем экс-капитана сборной страны.
БАТЬКА КАЧАЛКИ И ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Накануне вечером «Спорт-Экспресс» опубликовал интервью с гендиректором «Црвены Звезды Звезданом Терзичем, который рассказал об интересе к Дзюбе.
«Мы хотим привести Дзюбу в клуб. С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов», — сказал Терзич.
В минувшем сезоне Дзюба мало играл за «Зенит» и после чемпионского матча с «Локомотивом», в котором ему выделили всего 10 минут, признался, что ему обидно.
«Да, очень-очень обидно», - сказал 33-летний футболист, отвечая на комментарий своей подписчицы о «несправедливости» такой ситуации.
Контракт Дзюбы с «Зенитом» заканчивается в июне 2022 года, после чего он может покинуть российский клуб на правах свободного агента.
«Есть ли определённость по поводу будущего Артёма Дзюбы? Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Думаю, не за горами то время, когда будет всё понятно. То, что Артём ещё несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений», — сказал ТАСС гендиректор «Зенита» Александр Медведев.
«Црвена звезда» из Белграда является самым титулованным клубом Сербии и единственной командой из этой страны, выигрывавшей Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок.
При этом эксперты из «Спорт-Экспресса» уверены, что «Црвена Звезда» — идеальный вариант для Дзюбы, поскольку «Россию он уже не удивит».
«А какая альтернатива? Есть ощущение, что в «Зените» сделали все, чтобы нападающий не набрал 70% игрового времени для автоматического продления контракта. Это довольно унизительно, с одной стороны, а с другой — показывает современный уровень значимости Дзюбы для питерского клуба», - отмечает издание.
Ну а болельщики, памятуя о переходе Дзюбы из «Спартака» в «Зенит», иронизируют вокруг его возможного трансфера в «сербский Спартак».
«Ох и хитер Артемка, будет играть за красно-белых с надписью Газпром на майке», - пишет ooklon.
«Все-таки Дзюба вернётся в Спартак, правда в сербский», - уверен ced200
Luiselin также соглашается с тем, что «Дзюба хитер», однако указывает на еще один мотив футболиста: «Даже сидя в забаненом российском футболе, он ищет пути, чтобы вновь встретиться с тренеришкой и выяснить, кто из них батька качалки. Ай да Артём!»
В свое время Дзюба назвал «тренеришкой» испанца Унаи Эмери, руководившего тогда «Спартаком». С тех пор Эмери четыре раза выиграл Лигу Европы УЕФА с испанским клубами, после чего болельщики прозвали Дзюбу «игрочишкой».
Я ЕГО ЗАБАНИЛ
Помимо игры в футбол Дзюба запомнился россиянам, причем не только футбольным болельщикам, целой чередой скандалов.
Осенью 2020 года в интернете опубликовали интимное видео с Дзюбой, прогремевшее на всю страну и ставшее поводом для мемов. Этот инцидент прокомментировало множество людей - от президента РФ Владимира Путина до фотомодели Насти Рыбки, которая сказала НСН, что «все так делают».
До наложения санкций на российский футбол в центре внимания болельщиков был конфликт Артема с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
В свое время Карпин пообещал Дзюбе: «Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился». Конфликт вроде бы был исчерпан, однако при Карпине Дзюба по разным причинам так и не появился в сборной.
Например, в середине марта Дзюба попросил Карпина не вызывать его на тренировочный сбор национальной команды из-за ситуации на Украине, «где у него много родственников».
Ну а в конце апреля Дзюба вступил в заочный конфликт с комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем.
По словам Генича, они поспорили с Дзюбой, что игравший в то время за «Крылья Советов» в ФНЛ Иван Сергеев не забьет в Премьер-лиге восемь голов. Комментатор утверждает, что спор был «на желание».
Сергеев восемь голов забил и даже перешел в «Зенит», где стал конкурентом Дзюбы.
«Мы не спорили на что-то, он как жёлтая пресса. Мы разговаривали тет-а-тет. Он развил такую космическую историю… Это позорно. Мне неудобно перед Сергеевым. Я рад за него, искренне переживал за его результаты. Как Генич себя ведёт – это фу. Рад, что "Спартак" его забанил, я его тоже забанил», - сказал Дзюба после чемпионского матча «Зенита».
Генич тут же отреагировал.
«Дзюба фуфло! Позорник», - написал журналист в Telegram.
Вскоре он прокомментировал эту историю в телеэфире.
«Первый человек, который меня обвинил в желтизне. Артём — фуфло, просто фуфло! Когда мы с ним спорили, рядом было много людей. (…) Это был честный спор, который надо было просто по-мужски принять. То, что сказал Артём, это гниль. Самая настоящая. Артём, теперь я прекрасно понимаю, почему тебя ненавидит такое количество болельщиков. Увы, с течением времени я понимаю, что готов приплюсоваться к этим людям», - заявил Генич.
Правда, 3 мая Генич признался, что готов извиниться перед Дзюбой, но не может, поскольку тот сменил телефон и заблокировал журналиста в соцсетях.
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