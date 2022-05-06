«Хитёр Артёмка!» В России обсуждают переход Дзюбы в «сербский Спартак»

БАТЬКА КАЧАЛКИ И ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Накануне вечером «Спорт-Экспресс» опубликовал интервью с гендиректором «Црвены Звезды Звезданом Терзичем, который рассказал об интересе к Дзюбе.

«Мы хотим привести Дзюбу в клуб. С его помощью мы хотим обеспечить себе Лигу чемпионов», — сказал Терзич.

В минувшем сезоне Дзюба мало играл за «Зенит» и после чемпионского матча с «Локомотивом», в котором ему выделили всего 10 минут, признался, что ему обидно.

«Да, очень-очень обидно», - сказал 33-летний футболист, отвечая на комментарий своей подписчицы о «несправедливости» такой ситуации.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» заканчивается в июне 2022 года, после чего он может покинуть российский клуб на правах свободного агента.

«Есть ли определённость по поводу будущего Артёма Дзюбы? Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Думаю, не за горами то время, когда будет всё понятно. То, что Артём ещё несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений», — сказал ТАСС гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

«Црвена звезда» из Белграда является самым титулованным клубом Сербии и единственной командой из этой страны, выигрывавшей Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок.

При этом эксперты из «Спорт-Экспресса» уверены, что «Црвена Звезда» — идеальный вариант для Дзюбы, поскольку «Россию он уже не удивит».

«А какая альтернатива? Есть ощущение, что в «Зените» сделали все, чтобы нападающий не набрал 70% игрового времени для автоматического продления контракта. Это довольно унизительно, с одной стороны, а с другой — показывает современный уровень значимости Дзюбы для питерского клуба», - отмечает издание.

Ну а болельщики, памятуя о переходе Дзюбы из «Спартака» в «Зенит», иронизируют вокруг его возможного трансфера в «сербский Спартак».

«Ох и хитер Артемка, будет играть за красно-белых с надписью Газпром на майке», - пишет ooklon.

«Все-таки Дзюба вернётся в Спартак, правда в сербский», - уверен ced200

Luiselin также соглашается с тем, что «Дзюба хитер», однако указывает на еще один мотив футболиста: «Даже сидя в забаненом российском футболе, он ищет пути, чтобы вновь встретиться с тренеришкой и выяснить, кто из них батька качалки. Ай да Артём!»

В свое время Дзюба назвал «тренеришкой» испанца Унаи Эмери, руководившего тогда «Спартаком». С тех пор Эмери четыре раза выиграл Лигу Европы УЕФА с испанским клубами, после чего болельщики прозвали Дзюбу «игрочишкой».