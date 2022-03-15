«Семейные обстоятельства»: Дзюба объяснил, почему не поехал в сборную

Спортсмен добавил, что между ним и тренером произошло недопонимание, и Карпин мог не правильно его понять.

Футболист рассказал, что не поехал на сборы не из-за «политических моментов», а «по семейным обстоятельствам», подчеркнув, что сейчас хотел бы провести время с родственниками.