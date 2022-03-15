«Семейные обстоятельства»: Дзюба объяснил, почему не поехал в сборную
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опроверг информацию об его отказе от вызова в сборную Карпиным из-за ситуации на Украине, сообщает ряд СМИ.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Дзюба попросил не вызывать его на тренировочный сбор команды из-за сложившейся геополитической ситуации.
Спортсмен добавил, что между ним и тренером произошло недопонимание, и Карпин мог не правильно его понять.
Футболист рассказал, что не поехал на сборы не из-за «политических моментов», а «по семейным обстоятельствам», подчеркнув, что сейчас хотел бы провести время с родственниками.
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