Карпин: Дзюба попросил не вызывать его в сборную из-за Украины

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попросил не вызывать его на тренировочный сбор национальной футбольной команды из-за ситуации на Украине. Об этом рассказал тренер сборной России Валерий Карпин.

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По словам наставника, он провел телефонный разговор с Дзюбой, в котором футболист заверил, что «очень хочет играть за сборную».

«Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживают много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за "Зенит"», – приводит слова Карпина Sports.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуАртем ДзюбаВалерий Карпин
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