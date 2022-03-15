Карпин: Дзюба попросил не вызывать его в сборную из-за Украины
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попросил не вызывать его на тренировочный сбор национальной футбольной команды из-за ситуации на Украине. Об этом рассказал тренер сборной России Валерий Карпин.
По словам наставника, он провел телефонный разговор с Дзюбой, в котором футболист заверил, что «очень хочет играть за сборную».
«Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживают много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за "Зенит"», – приводит слова Карпина Sports.ru.
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