Карпин: Дзюба попросил не вызывать его в сборную из-за Украины

По словам наставника, он провел телефонный разговор с Дзюбой, в котором футболист заверил, что «очень хочет играть за сборную».

«Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживают много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за "Зенит"», – приводит слова Карпина Sports.ru.

