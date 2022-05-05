СМИ: Дзюба не планирует продлевать контракт с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба планирует покинуть ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) после окончания текущего сезона, сообщает RT со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
Собеседники агентства утверждают, что 33-летний футболист не намерен оставаться в команде из Санкт-Петербурга, контракт с которой истекает летом 2022 года.
По их словам, Дзюба уже получил ряд интересных предложений, как из России, так и из Европы, и в ближайшее время определится с дальнейшей карьерой.
Ранее сообщения о том, что нападающий планирует уйти из «Зенита» стали появляться в СМИ в декабре 2021 года. Тогда генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что информация об отказе Дзюбы продлевать контракт не соответствует действительности.
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