«Я тебя зарою». Карпин не взял Дзюбу в сборную
Спортивный комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему капитана сборной не вызвали на отборочные матчи ЧМ-2022.
Личный конфликт нового тренера сборной России по футболу Валерия Карпина с ее капитаном Артемом Дзюбой не является причиной его невызова на ближайшие игры, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточке НСН» телеведущий и комментатор Георгий Черданцев.
Ранее в понедельник был объявлен состав сборной России на сентябрьские игры против Хорватии, Кипра и Мальты. Карпин не включил в него Дзюбу, объяснив это тем, что он «не в лучшей форме».
«Нет, я надеюсь, что это (конфликт Дзюбы с Карпиным - прим. НСН) никак не может быть связано. Сборная России – это главная команда страны, и хотелось бы, чтобы здесь никакие личные взаимоотношения не ставились во главу угла. Но в данном конкретном случае объективно, думаю, все, кто смотрит футбол, согласятся, что Артем Дзюба находится не в лучшей форме. Его непопадание в состав «Зенита» на матч с «Локомотивом» - яркая характеристика того, что пока он не в оптимальных кондициях. Да и в предыдущих матчах было видно, что Артем явно не в форме. Я полагаю, что тренер посчитал, что за оставшиеся два тура до важнейших игр сборной Дзюба вряд ли успеет набрать форму, поэтому он и не вызван», - сказал Черданцев.
По его мнению, при Карпине Дзюба может утратить статус ключевого игрока сборной России.
«Это решение главного тренера. Он с Дзюбой, как известно, общался два часа. Наверное, донес ему свою точку зрения. Что касается его роли в коллективе, если для Черчесова (предыдущий главный тренер сборной России Станислав Черчесов – прим. НСН) Дзюба был неотъемлемой частью коллектива, то, возможно, у нового главного тренера есть другое видение того, кто лидер в этом коллективе, какова в нем роль лидера, и вокруг кого этот коллектив будет формироваться. Так что, мне кажется, это решение, объяснение которого лежит на поверхности», - пояснил комментатор.
Черданцев считает, что игроков, сравнимых с Дзюбой, в России нет, однако даже Роналду и Месси ничего не решают без команды.
«У Дзюбы есть свои игровые характеристики, которых, пожалуй, нет ни у одного нападающего в нашей стране. К этому может как-то теоретически приближаться Соболев (игрок «Спартака» Александр Соболев – прим. НСН), но он очень сильно сдал и не вызван в сборную тоже по игровым причинам, просто по тому, что очень слабо выглядел в последних матчах. Здесь не вопрос замены – на поле играет команда, поэтому тренер будет решать, как строить игру в атаке, защите и нападении. Один человек ничего не решает в футболе, если даже это Месси и Роналду. Ну в очень редких случаях», - заключил собеседник НСН.
По данным СМИ, конфликт между Карпиным и Дзюбой начался еще в 2009 году, когда оба они были в «Спартаке». Дзюба рассказывал об угрозах со стороны Карпина.
«Много угроз я услышал: Продлевай контракт, а то я тебя загною. Ты закончишь с футболом, я тебя зарою, никогда нигде не всплывешь. Ты как футболист кончился», - приводил Дзюба высказывания Карпина.
Со своей стороны, Карпин отшучивался на эту тему, называя конфликты и стычки с Дзюбой, о которых писали СМИ, «бредом сумасшедшего».
После провального выступления Сборной России на Евро-2020 был уволен главный тренер команды Станислав Черчесов. Пришедший ему на смену Валерий Карпин назвал Дзюбу «важным игроком для российского футбола», пообещав, что их личные отношения «останутся за бортом» и не будут влиять на состав сборной.
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