Путин оценил интимное видео с Дзюбой

«Я не смотрел. Влезать в личную жизнь недостойно для нормального общества, но для него самого это хороший урок. Имейте в виду, что есть еще и определенные общие правила. И лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет», - отметил глава государства.



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

