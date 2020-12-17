Путин оценил интимное видео с Дзюбой
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о слитом интимном видео с футболистом сборной России Артемом Дзюбой.
«Я не смотрел. Влезать в личную жизнь недостойно для нормального общества, но для него самого это хороший урок. Имейте в виду, что есть еще и определенные общие правила. И лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет», - отметил глава государства.
Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.
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