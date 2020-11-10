Все так делают! Настя Рыбка оценила видео с Дзюбой
Модель и сексолог дали советы в эфире НСН капитану сборной России по футболу после публикации скандального видео.
Интимное видео с футболистом Артемом Дзюбой, выложенное неизвестными в интернет, разделило общество на два лагеря: некоторые поддерживают спортсмена, другие высмеивают и осуждают. В частности, главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не вызывать Дзюбу на игры команды в ноябре.
Белорусская фотомодель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила в эфире НСН, что в записанном видео нет ничего страшного.
«Оно угарное по-своему. Меня поражает, почему идет хайп по этому поводу, ведь мастурбируют все. Если мы вспомним себя детьми, мы поймем, что дети узнают о сексе гораздо раньше, чем думают их родители. Поэтому не стоит бояться, что это видео увидят дети», - сказала она.
Модель призвала каждого представить себя на месте спортсмена.
«У каждого из нас есть видео, которое мы хоть раз в жизни отправляли своим любимым. Если у любого человека взять телефон, там будет либо голая фотка, либо видео. И в этом нет ничего страшного», - отметила Настя Рыбка.
Вместе с тем она рассказала, какой из этой ситуации следует вынести опыт.
«Дзюба ведет себя абсолютно правильно. Он извинился, очень много людей встало на его сторону. Джигурда его поддержал, признавшись, что тоже такой. Вскоре люди забудут об этом хоум-видео. Не нужно принимать это близко к сердцу. Это еще и горький опыт, учащий, что подобные видео нужно хранить запароленными», - добавила девушка.
В свою очередь, психолог-сексолог, Университет РНСО Анна Котенева в эфире НСН заявила, что Дзюбу не за что осуждать.
«У человека есть личное пространство. Если это не угроза для окружающих и не угроза самому себе, то показанное на видео – состояние здорового человека. Он имеет полное право распоряжаться собственным телом. Это не ведет ни к какой умственной деградации и не является склонностью к правонарушениям. Это естественное проявление нормальной сексуальной жизни взрослого человека», - сказала специалист.
Она также призвала футболиста набраться терпения и пережить насмешки.
«Злопыхателям не надо давать повода для продолжения всего этого дребезга. Не надо человека клеймить, ведь никто не имеет права посягать на личное пространство. Ему надо найти в себе силы и терпение какое-то время не реагировать. Тогда все забудется», - считает сексолог.
Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин попросил СК и Генпрокуратуру возбудить уголовное дело после публикации интимного видео с Дзюбой.
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