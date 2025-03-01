Знаменитые рокеры рассказали, как празднуют Масленицу

ИКРА, СМЕТАНА, ЛУК И ЯЙЦА: С ЧЕМ МУЗЫКАНТЫ ЕЛИ БЛИНЫ

Например, лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова в беседе с НСН сообщила, что они с коллективом праздновали Масленицу все неделю. Она заявила, что является ответственной за блины в своей семье.

«Масленицу мы отмечали целую неделю. Я устроила настоящий блинный марафон, с радостью угощала родных и друзей. В субботу, в первый день весны, нас ждет Рязань. Хочется порадовать наших поклонников чем-то особенным. Думаю, споем "Сливочное небо" — песню про первый день весны. Может, и блинчиком угостим, как уж получится. Но жечь гитары точно не будем», - пошутила она.

Вагапова также поделилась уникальным рецептом блинов.