Знаменитые рокеры рассказали, как празднуют Масленицу
Лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова вместе с коллегами по сцене открыла для себя новый вкус блинов — с луком и яйцом, а рок-музыкант Найк Борзов отказался от блинов и ест «пустую» икру.
2 марта в России завершается празднование Масленицы. В этом году праздничная неделя длилась с 24 февраля. С 3 марта в стране для православных христиан начинается Великий пост. О том, как знаменитые российские рокеры и джазовые музыканты отмечали Масленицу в этом году — в материале НСН.
ИКРА, СМЕТАНА, ЛУК И ЯЙЦА: С ЧЕМ МУЗЫКАНТЫ ЕЛИ БЛИНЫ
Например, лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова в беседе с НСН сообщила, что они с коллективом праздновали Масленицу все неделю. Она заявила, что является ответственной за блины в своей семье.
«Масленицу мы отмечали целую неделю. Я устроила настоящий блинный марафон, с радостью угощала родных и друзей. В субботу, в первый день весны, нас ждет Рязань. Хочется порадовать наших поклонников чем-то особенным. Думаю, споем "Сливочное небо" — песню про первый день весны. Может, и блинчиком угостим, как уж получится. Но жечь гитары точно не будем», - пошутила она.
Вагапова также поделилась уникальным рецептом блинов.
«Мой уникальный рецепт блинов — это в первую очередь любовь. Далее — теплое молоко или кефир. Я люблю именно кефир, он дает особую текстуру. Некоторые из нас избегают глютена, так что я с удовольствием экспериментирую с разными видами муки, даже с зеленой гречкой. Вкус получается непередаваемый! Главное — не спешить, любить этот процесс и не бояться пробовать что-то новое. Блины для меня — это всегда сладкое наслаждение. Люблю их с медом, с малиновым вареньем, с густой сметаной и со сгущенкой — иногда их даже смешиваю. Недавно с "Мураками" мы открыли для себя совершенно новый вкус — блины с луком и яйцом. Это стало нашей фишкой», - сказала исполнительница.
В свою очередь, один из основателей петербургской группы «Billy's Band» Билли Новик в интервью НСН рассказал, что на Масленицу у него дома всегда есть блины, которые являются одним из любимых блюд для всей семьи.
«Двое детей, супруга, я — мы все делаем блины. Текущая неделя — время, когда можно пренебречь, что блины слишком калорийны. Я позволил себе блинов поесть вcласть. У нас все лежит отдельно, каждый добавляет себе в блин, что хочет. Я больше всего люблю блины с вареньем или добавляю к ним фарш из идейки», - поделился джазмен.
А вот рок-музыкант Найк Борзов наоборот признался НСН, что давно не ест блины, а на Масленицу устраивает себе «икорную неделю».
«Я не ем мучное, блины особенно. Я ем икру без блинов. Вот у меня была икорная неделя. Вообще, мне очень нравилось, как делает блины моя бабушка. Она делала лучшие блины, лучшие пельмени и так далее. С тех пор, как она умерла, я перестал есть эти блюда», - добавил он.
ДОРОГИЕ БЛИНЫ И СОВЕТ ДИЕТОЛОГА
Между тем, в этом году блины обошлись россиянам дороже, чем в прошлом. Так, по словам эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, в России стоимость продуктов для приготовления 12 блинов с начинками за год выросла на 35,6%. В интервью РИА Новости он сообщил, что теперь по 30 г сметаны, меда, красной рыбы и красной икры обойдутся россиянам в 480 рублей. При этом раньше этот набор стоил 354 рубля.
Тренин также добавил, что основные продукты, необходимые для приготовления блинов, подорожали до 136,6 рублей за счет роста цен на сливочное масло и молоко. При этом стоимость подсолнечного масла и пшеничной муки выросла на уровне, близком к инфляции, а цена сахара увеличилась лишь на 3%.
Однако в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) объяснили НСН, что снижение цен на куриные яйца категории С1/С2 за год на 10,8% (до 96,3 рублей) позволило частично нивелировать рост цен на другие ингредиенты, необходимые для приготовления традиционных русских блинов.
В начале масленичной недели врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в разговоре с НСН посоветовала россиянам сокращать порции блинов с грибной или мясной начинкой.
«Блины вредят фигуре меньше, чем хлеб, поскольку в них чаще всего нет дрожжей. Также для приготовления можно взять ржаную, гречневую муку, либо муку из отрубей. Масло увеличивает калорийность блинов, но от него можно отказаться благодаря посуде с антипригарным покрытием. Как правило, вся калорийность блинов — в начинке. Мясо, сыр, грибы, сгущенное молоко и сахар — очень тяжелые варианты начинки. Творожная начинка более диетическая, однако туда также добавляются яйца. Такие блюда будут калорийнее хлеба. В качестве полезной начинки можно выбрать ягоды», - отметила она.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН сказал, что Масленица является самым благоприятным временем для зачатия, так как в конце осени рождаются самые здоровые дети.
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