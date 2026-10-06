Нефтяным компаниям разрешат засчитывать прямые поставки на АЗС в счет выполнения обязательного биржевого норматива, что исключит очереди за бензином, рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН.

Правительство России разрешило производителям бензина и дизеля учитывать поставки топлива на некоторые АЗС при выполнении норматива обязательных продаж на бирже. Соответствующее постановление подписано, сообщили в пресс-службе кабмина. До конца 2026 года в норматив можно будет включать объемы топлива, реализованные АЗС, которые заключили с регионами соглашения о предельном уровне цен и предоставляют данные о продажах бензина и дизеля. Бунина назвала это решение заботой о потребителе.