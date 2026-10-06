Удар по очередям: Как в России решили проблему с поставками бензина

Анастасия Бунина заявила НСН, что местные власти контролируют ситуацию и с независимыми АЗС в регионах. 

Нефтяным компаниям разрешат засчитывать прямые поставки на АЗС в счет выполнения обязательного биржевого норматива, что исключит очереди за бензином, рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН.

Правительство России разрешило производителям бензина и дизеля учитывать поставки топлива на некоторые АЗС при выполнении норматива обязательных продаж на бирже. Соответствующее постановление подписано, сообщили в пресс-службе кабмина. До конца 2026 года в норматив можно будет включать объемы топлива, реализованные АЗС, которые заключили с регионами соглашения о предельном уровне цен и предоставляют данные о продажах бензина и дизеля. Бунина назвала это решение заботой о потребителе.

Случайная утечка: Зачем в России засекретили данные о производстве топлива
«В первую очередь здесь речь идет не про поддержку производителя, а именно про обеспечение потребителя. Производитель – это предприятие непрерывного цикла. Но у нас есть сегодня некие сложности с поставками, допустим, АИ-95, выстраиваются очереди. Чтобы полностью эти очереди исключить, выпускается такое постановление. Будет учитываться пролив на АЗС, таким образом, получится скорректировать ситуацию по своевременному и полному обеспечению АЗС всеми необходимыми видами нефтепродуктов», — отметила она.

Она также объяснила, в каких регионах постановление распространиться и на независимые АЗС.

«Сегодня у нас не во всех регионах есть преимущественное присутствие федеральных структур, есть регионы, где больше независимых АЗС. В таком случае независимые АЗС находятся в прямой связи с местной властью. Местная власть докладывает о том, что происходит на каждой АЗС. При необходимости такие сети поддерживаются. Таких регионов достаточно. Производитель напрямую не торгует, для этих целей есть торговые дома. Независимые АЗС могут купить топливо там», — добавила собеседница НСН.

Ранее в кабмине сообщили, что несколько дополнительных установок были введены в эксплуатацию на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Чурусов Максим
ТЕГИ:АЗСЦеныБензин

Горячие новости

Все новости

партнеры