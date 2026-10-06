Удар по очередям: Как в России решили проблему с поставками бензина
Анастасия Бунина заявила НСН, что местные власти контролируют ситуацию и с независимыми АЗС в регионах.
Нефтяным компаниям разрешат засчитывать прямые поставки на АЗС в счет выполнения обязательного биржевого норматива, что исключит очереди за бензином, рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН.
Правительство России разрешило производителям бензина и дизеля учитывать поставки топлива на некоторые АЗС при выполнении норматива обязательных продаж на бирже. Соответствующее постановление подписано, сообщили в пресс-службе кабмина. До конца 2026 года в норматив можно будет включать объемы топлива, реализованные АЗС, которые заключили с регионами соглашения о предельном уровне цен и предоставляют данные о продажах бензина и дизеля. Бунина назвала это решение заботой о потребителе.
«В первую очередь здесь речь идет не про поддержку производителя, а именно про обеспечение потребителя. Производитель – это предприятие непрерывного цикла. Но у нас есть сегодня некие сложности с поставками, допустим, АИ-95, выстраиваются очереди. Чтобы полностью эти очереди исключить, выпускается такое постановление. Будет учитываться пролив на АЗС, таким образом, получится скорректировать ситуацию по своевременному и полному обеспечению АЗС всеми необходимыми видами нефтепродуктов», — отметила она.
Она также объяснила, в каких регионах постановление распространиться и на независимые АЗС.
«Сегодня у нас не во всех регионах есть преимущественное присутствие федеральных структур, есть регионы, где больше независимых АЗС. В таком случае независимые АЗС находятся в прямой связи с местной властью. Местная власть докладывает о том, что происходит на каждой АЗС. При необходимости такие сети поддерживаются. Таких регионов достаточно. Производитель напрямую не торгует, для этих целей есть торговые дома. Независимые АЗС могут купить топливо там», — добавила собеседница НСН.
Ранее в кабмине сообщили, что несколько дополнительных установок были введены в эксплуатацию на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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