«Этот аэродром в Новой Москве принадлежал "Газпрому", он не общего пользования, они возили через него свои вахты и так далее. Еще пять лет назад было известно, что он закрывается. Они никак не влиял на пропускную способность Москвы. Основные наши аэропорты для тех, кто занимается коммерческими перевозками, это три московских: "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево" и один подмосковный, "Жуковский", вот и всё. Эти-то недозагружены, куда еще?» - пояснил эксперт.

По его словам, аэродром «Остафьево» не являлся запасной площадкой для посадки самолетов в случае проблем с приемом рейсов в московских аэропортах.

«Если закроется Москва, два запасных аэропорта это Нижний Новгород и Питер. Вот то, что Старый Оскол закрылся, можно назвать проблемой. Хороший был аэропорт, оттуда летали и в Москву, там и люди были, и специалисты. Москве же достаточно трех существующих аэропортов, и тот же "Жуковский" был притянут за уши», - заключил собеседник НСН.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил рано утром 6 октября, что со вчерашнего вечера в сторону Московского региона летели 650 беспилотников, 105 из которых были уничтожены на подлёте к столице. Со своей стороны, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о двух погибших в результате «одной из крупнейших атак БПЛА», отмечает «Радиоточка НСН».

