Армия России освободила Голубково в Запорожской области
6 октября 202612:06
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили село Голубково Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны.
Населенный пункт взяли под контроль силы группировки войск «Восток», которые продолжают продвижение в глубину обороны противника, пишет RT.
«Подразделения... в результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково», — указали в Минобороны.
Ранее армия РФ установила контроль над селом Самойловка в Запорожской области.
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