Армия России освободила Голубково в Запорожской области

Вооруженные силы России освободили село Голубково Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны.

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Населенный пункт взяли под контроль силы группировки войск «Восток», которые продолжают продвижение в глубину обороны противника, пишет RT.

«Подразделения... в результате решительных действий освободили населенный пункт Голубково», — указали в Минобороны.

Ранее армия РФ установила контроль над селом Самойловка в Запорожской области.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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