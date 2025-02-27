СМИ: Киберпреступники впервые использовали тему Масленицы для мошенничества
В 2025 году кибермошенники впервые использовали тему Масленицы для обмана россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов по информбезопасности.
Как рассказала изданию старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 (ранее — F.A.C.C.T.) Мария Синицына, злоумышленники создали ресурсы для инвестиционного мошенничества от лица реально существующей компании. Эти сайты предлагают пользователям оставить свои имена, фамилии и номера телефона для поиска возможных бонусов в честь Масленицы.
При этом когда человек оставляет свои данные в представленной форме, ему звонят мошенники, чтобы запросить внести депозит для доступа к акциям. Потому эксперты, опрошенные газетой, призывают пользователей не переходить на фишинговый или скам-сайт, чтобы обезопасить себя.
Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что злоумышленники начали скупать аккаунты в социальных сетях у школьников. По его словам, это делается под предлогом «раскрутки». После этого от имени владельца мошенники могут распространять запрещенную в России информацию, передает «Радиоточка НСН».
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