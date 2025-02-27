СМИ: Киберпреступники впервые использовали тему Масленицы для мошенничества

Как рассказала изданию старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 (ранее — F.A.C.C.T.) Мария Синицына, злоумышленники создали ресурсы для инвестиционного мошенничества от лица реально существующей компании. Эти сайты предлагают пользователям оставить свои имена, фамилии и номера телефона для поиска возможных бонусов в честь Масленицы.

При этом когда человек оставляет свои данные в представленной форме, ему звонят мошенники, чтобы запросить внести депозит для доступа к акциям. Потому эксперты, опрошенные газетой, призывают пользователей не переходить на фишинговый или скам-сайт, чтобы обезопасить себя.

Ранее член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что злоумышленники начали скупать аккаунты в социальных сетях у школьников. По его словам, это делается под предлогом «раскрутки». После этого от имени владельца мошенники могут распространять запрещенную в России информацию, передает «Радиоточка НСН».

