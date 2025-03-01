Диетолог Стародубова рассказала, кому следует ограничить употребление блинов

Людям с некоторыми заболеваниями, в том числе желудочно-кишечного тракта и печени, следует ограничивать употребление блинов. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

«Отработать за блины»: Диетолог объяснила, как «оторваться» на Масленицу

«Людям, страдающим различными заболеваниями, например, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистыми... ожирением, сахарным диабетом, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить», - подчеркнула эксперт.

По словам Стародубовой, при наличии болезней необходимо проконсультироваться по вопросам питания с врачом.

При этом диетолог отметила, что здоровым и не имеющим противопоказаний людям не стоит полностью отказываться от блинов. Однако следует соблюдать меру, поскольку для организма вредно даже однократное переедание.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с НСН рассказала, что взрослому мужчине можно съесть до шести блинов. При этом мясная, грибная или сладкая начинка сокращает допустимое количество лакомства вдвое.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПитаниеДиетолог

Горячие новости

Все новости

партнеры