Диетолог Стародубова рассказала, кому следует ограничить употребление блинов
Людям с некоторыми заболеваниями, в том числе желудочно-кишечного тракта и печени, следует ограничивать употребление блинов. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.
«Людям, страдающим различными заболеваниями, например, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, сердечно-сосудистыми... ожирением, сахарным диабетом, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить», - подчеркнула эксперт.
По словам Стародубовой, при наличии болезней необходимо проконсультироваться по вопросам питания с врачом.
При этом диетолог отметила, что здоровым и не имеющим противопоказаний людям не стоит полностью отказываться от блинов. Однако следует соблюдать меру, поскольку для организма вредно даже однократное переедание.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с НСН рассказала, что взрослому мужчине можно съесть до шести блинов. При этом мясная, грибная или сладкая начинка сокращает допустимое количество лакомства вдвое.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новошахтинске отразили атаку БПЛА
- Диетолог Стародубова рассказала, кому следует ограничить употребление блинов
- Ким Чен Ын передал «боевой привет» Путину
- Маск заявил о необходимости проверки по переданной Киеву помощи
- В Белгороде из-за атаки дрона повреждены коммерческий объект и ЛЭП
- США продадут Израилю военное оборудование на $3 млрд
- Зеленский отказался извиняться за действия на встрече с Трампом
- Путин подписал закон о продлении программы маткапитала до 2030 года
- Трамп выступил за немедленное прекращение огня на Украине
- В Петербурге загорелось административное здание на площади 600 «квадратов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru