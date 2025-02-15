На Дальнем Востоке резко упали цены на красную икру
На Дальнем Востоке резко сократилась стоимость красной икры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева.
По его словам, закупочные цены на соленую икру горбуши стартуют от 4,5 тысяч рублей за кг. Это в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года. При этом стоимость икры кеты за кг начинается от 5,5 тысяч рублей, что на 15% ниже, чем в декабре прошлого года. Между тем, цены на оптовую закупку икры горбуши в Москве упали менее чем на 1%, до 8,1 тысячи рублей за кг. В свою очередь стоимость икры кеты сократилась на 7% в среднем до 8 тысяч рублей.
При этом Зверев добавил, что в предстоящие праздники на прилавках не будет дефицита качественной икры с Дальнего Востока по доступным ценам. К тому же он выразил надежду на то, что, с учетом достаточного объема качественной икры на рынке и существенного снижения отпускных цен, розничные цены тоже упадут.
Президент ВАРПЭ объяснил, что цены рыбаков не сильно привязаны к пиковым сезонам продаж, а летом и осенью отпускные цены находятся на пике, так как в это время еще идет путина. При этом, рассказал он, цены оптовиков, переработчиков и ритейлеров больше связаны с пиковым периодом спроса на икру, так как в это время происходит основной объем продаж.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что в стране на фоне укрепления курса рубля начали падать цены на смартфоны и бытовую технику, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Внеочередные президентские выборы начались в Абхазии
- В Республике Алтай ввели режим повышенной готовности после землетрясения
- В Курской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на дом
- Певца Аль Бано пригласили выступить на «концерте мира» в Москве
- На Маврикии планируют открыть русскую школу
- В штате Техас произошло землетрясение магнитудой 5,0
- СМИ: На вечеринке Хакамады в Москве прошли задержания посетителей
- В Волгоградской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар в промзоне
- Суд в США официально закрыл дело против Винника
- Росавиация ограничила работу аэропортов в семи городах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru