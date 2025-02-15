На Дальнем Востоке резко упали цены на красную икру

На Дальнем Востоке резко сократилась стоимость красной икры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева.

По его словам, закупочные цены на соленую икру горбуши стартуют от 4,5 тысяч рублей за кг. Это в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года. При этом стоимость икры кеты за кг начинается от 5,5 тысяч рублей, что на 15% ниже, чем в декабре прошлого года. Между тем, цены на оптовую закупку икры горбуши в Москве упали менее чем на 1%, до 8,1 тысячи рублей за кг. В свою очередь стоимость икры кеты сократилась на 7% в среднем до 8 тысяч рублей.