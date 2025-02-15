На Дальнем Востоке резко упали цены на красную икру

На Дальнем Востоке резко сократилась стоимость красной икры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева.

По его словам, закупочные цены на соленую икру горбуши стартуют от 4,5 тысяч рублей за кг. Это в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года. При этом стоимость икры кеты за кг начинается от 5,5 тысяч рублей, что на 15% ниже, чем в декабре прошлого года. Между тем, цены на оптовую закупку икры горбуши в Москве упали менее чем на 1%, до 8,1 тысячи рублей за кг. В свою очередь стоимость икры кеты сократилась на 7% в среднем до 8 тысяч рублей.

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При этом Зверев добавил, что в предстоящие праздники на прилавках не будет дефицита качественной икры с Дальнего Востока по доступным ценам. К тому же он выразил надежду на то, что, с учетом достаточного объема качественной икры на рынке и существенного снижения отпускных цен, розничные цены тоже упадут.

Президент ВАРПЭ объяснил, что цены рыбаков не сильно привязаны к пиковым сезонам продаж, а летом и осенью отпускные цены находятся на пике, так как в это время еще идет путина. При этом, рассказал он, цены оптовиков, переработчиков и ритейлеров больше связаны с пиковым периодом спроса на икру, так как в это время происходит основной объем продаж.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что в стране на фоне укрепления курса рубля начали падать цены на смартфоны и бытовую технику, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:РоссияДальний ВостокЦеныКрасная Икра

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