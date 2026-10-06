СМИ: Экс-главу разведки Германии задержали по подозрению в шпионаже

Бывшего главу Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга задержали по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Bild.

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По данным издания, экс-руководителя BND подозревают в разглашении государственных тайн, госизмене и шпионаже в интересах иностранного государства.

Предположительно, уже после ухода из ведомства Ханнинг получал секретную информацию от своего экс-руководителя аппарата, пишет RT.

Август Ханнинг возглавлял BND в 1998−2005 годах. Позднее он занимал пост статс-секретаря министерства внутренних дел Германии.

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ФОТО: dpa / ТАСС
ТЕГИ:РазведкаШпионажГермания

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