СМИ: Экс-главу разведки Германии задержали по подозрению в шпионаже
Бывшего главу Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга задержали по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Bild.
По данным издания, экс-руководителя BND подозревают в разглашении государственных тайн, госизмене и шпионаже в интересах иностранного государства.
Предположительно, уже после ухода из ведомства Ханнинг получал секретную информацию от своего экс-руководителя аппарата, пишет RT.
Август Ханнинг возглавлял BND в 1998−2005 годах. Позднее он занимал пост статс-секретаря министерства внутренних дел Германии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Российский подросток впал в кому после ДТП на Пхукете
- Письменный запрос: Когда работодатель должен объяснить причину отказа в приеме на работу
- Песков: Обвинения ФРГ в адрес РФ о ведении «теневой войны» безосновательны
- Нобелевскую премию по физике в 2026 году получил бельгийский учёный Хальсен
- Школьники и радикалы: Чем обернется новая волна протестов во Франции
- СМИ: Экс-главу разведки Германии задержали по подозрению в шпионаже
- Захват кошелька: Почему исчезают магазины с товарами для дома
- Тираж книги Симоньян «Непервая любовь» достиг 100 тысяч экземпляров
- «Дискриминации нет!»: Каковы шансы Борисова на «Оскар» за «Искусственный интеллект»
- В НАТО назвали необходимой подготовку к возможной биологической войне