Захват кошелька: Почему исчезают магазины с товарами для дома
Александр Анфиногенов заявил НСН, что красивый интерьер больше не интересует покупателей, так как есть электронная коммерция.
Формат гипермаркета изжил себя, люди делают покупки около дома или в интернете, это касается и товаров для дома, заявил НСН независимый аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
В половине российских городов-миллионников наблюдается снижение числа магазинов, специализирующихся на товарах для дома, пишет «Коммерсант». В частности, их стало меньше в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Перми, Красноярске. Аналитики рынка связывают тенденцию с сокращением расходов покупателей на такие товары, а также конкуренцией с маркетплейсами. Анфиногенов отметил, что покупатели не отказываются от таких товаров, но покупают их в интернете.
«Мы живем в эпоху, когда электронная коммерция все больше захватывает кошелек потребителей. Несложные товары для дома, включая бытовую химию, гораздо удобнее покупать через интернет. Ассортимент в интернете шире, он не сужен взглядом на рынок одного магазина. Это удобно и порой существенно дешевле, несмотря на попытки игроков уравновесить положение на рынке. Для покупателя все красоты в магазине теперь не очень нужны, фирмы выставляют плитку и так далее в магазине, подсвечивают это все лампами специальными, а покупатель просто выбирает в интернете, потому что это быстрее. Красивый интерьер больше не работает в магазине, это работает теперь только в кафе, ресторанах. Пик популярности IKEA, например, пришелся на время, когда это было новинкой для покупателей. Но все заканчивается, гипермаркеты как формат уже умирают. Магазины у дома, наоборот, развиваются вместе с электронными продажами», - рассказал он.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский объяснил НСН, как IKEA может вернуться в Россию.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Российский подросток впал в кому после ДТП на Пхукете
- Письменный запрос: Когда работодатель должен объяснить причину отказа в приеме на работу
- Песков: Обвинения ФРГ в адрес РФ о ведении «теневой войны» безосновательны
- Нобелевскую премию по физике в 2026 году получил бельгийский учёный Хальсен
- Школьники и радикалы: Чем обернется новая волна протестов во Франции
- СМИ: Экс-главу разведки Германии задержали по подозрению в шпионаже
- Захват кошелька: Почему исчезают магазины с товарами для дома
- Тираж книги Симоньян «Непервая любовь» достиг 100 тысяч экземпляров
- «Дискриминации нет!»: Каковы шансы Борисова на «Оскар» за «Искусственный интеллект»
- В НАТО назвали необходимой подготовку к возможной биологической войне