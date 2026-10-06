«Мы живем в эпоху, когда электронная коммерция все больше захватывает кошелек потребителей. Несложные товары для дома, включая бытовую химию, гораздо удобнее покупать через интернет. Ассортимент в интернете шире, он не сужен взглядом на рынок одного магазина. Это удобно и порой существенно дешевле, несмотря на попытки игроков уравновесить положение на рынке. Для покупателя все красоты в магазине теперь не очень нужны, фирмы выставляют плитку и так далее в магазине, подсвечивают это все лампами специальными, а покупатель просто выбирает в интернете, потому что это быстрее. Красивый интерьер больше не работает в магазине, это работает теперь только в кафе, ресторанах. Пик популярности IKEA, например, пришелся на время, когда это было новинкой для покупателей. Но все заканчивается, гипермаркеты как формат уже умирают. Магазины у дома, наоборот, развиваются вместе с электронными продажами», - рассказал он.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский объяснил НСН, как IKEA может вернуться в Россию.

