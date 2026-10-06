Шансы российского актера Юры Борисова получить премию «Оскар» за роль в фильме «Искусственный интеллект» увеличат отношение к нему в Голливуде и «оскаровский шлейф», заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Ранее авторитетное издание Variety сообщило, что Борисова собираются выдвинуть на «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль сооснователя компании OpenAI Ильи Суцкевера в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект». Шнейдеров перечислил, что может сыграть в пользу российского актера.