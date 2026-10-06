«Дискриминации нет!»: Каковы шансы Борисова на «Оскар» за «Искусственный интеллект»
Скандалы вокруг фильма о событиях в компании OpenAI подогреют к нему интерес и сыграют в пользу Юры Борисова, сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Шансы российского актера Юры Борисова получить премию «Оскар» за роль в фильме «Искусственный интеллект» увеличат отношение к нему в Голливуде и «оскаровский шлейф», заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Ранее авторитетное издание Variety сообщило, что Борисова собираются выдвинуть на «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль сооснователя компании OpenAI Ильи Суцкевера в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект». Шнейдеров перечислил, что может сыграть в пользу российского актера.
«Юру Борисова любят в Голливуде. Насколько реальны его шансы получить "Оскар" - не уверен, поскольку он там играет выходца из России, понятно, что он русский. При этом то, что он играет не коренного американца, оправдает его акцент. Самое главное, чтобы он хотя бы номинацию получил. В определенной степени повлияет на решение и то, что за ним идет шлейф того, что он был выдвинут на "Оскар" за роль второго плана, и то, что на церемонии в его поддержку были сказаны очень теплые слова. Это лишний раз доказывает, что никакой дискриминации россиян нет, это бред», - подчеркнул кинокритик.
Ранее сообщалось, что Amazon MGM Studios отказалась от выпуска фильма «Искусственный интеллект», посвященного скандалу в компании OpenAI в 2023 году. Покупать и выпускать его также не захотели Warner Bros, Netflix и другие компании. Шнейдеров считает, что скандалы только разогреют интерес к картине.
«Все эти перипетии с Amazon, который то должен был выпускать фильм, то не должен, то они с Open AI ругались, то мирились... Все это только подогревает интерес к картине и еще увеличивает шансы Юры Борисова», - заключил собеседник НСН.
Изначально фильм Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект» (Artificial) планировала выпустить в США компания Amazon MGM Studios, однако, заключив сделку с OpenAI на 50 миллиардов долларов, отказалась от этой идеи. После этого от фильма отказались все студии, кроме Neon. Его мировая премьера состоялась 5 октября. Кроме того, ожидается легальный показ картины в России, напоминает «Радиоточка НСН».
Кинокритик Александр Голубчиков ранее объяснил НСН, почему американские студии испугались выпускать фильм Гуаданьино.
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