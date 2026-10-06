В НАТО назвали необходимой подготовку к возможной биологической войне
НАТО необходимо подготовиться к ведению возможной биологической войны и милитаризации системы здравоохранения. Об этом заявил глава Комитета начальников военно-медицинских служб альянса бригадный генерал Вооруженных сил Норвегии Петтер Иверсен, передает портал Rapporteur.
«Здоровье населения и система здравоохранения могут стать новым полем боя для противника, не соблюдающего международные конвенции», — считает Иверсен.
Генерал указал, что удар может быть нанесен посредством кибератак или подрыва доверия к здравоохранению. По его словам, Западу следует разрабатывать методы защиты граждан от возможности использования биологического оружия. Иверсен призвал готовиться к «тяжелой пандемии, как во время COVID-19, вдобавок к тяжелой ситуации в сфере безопасности».
Ранее СМИ сообщили, что НАТО разработала детальный план действий на случай вооруженного конфликта с Россией.
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