В НАТО назвали необходимой подготовку к возможной биологической войне

«Здоровье населения и система здравоохранения могут стать новым полем боя для противника, не соблюдающего международные конвенции», — считает Иверсен.

Генерал указал, что удар может быть нанесен посредством кибератак или подрыва доверия к здравоохранению. По его словам, Западу следует разрабатывать методы защиты граждан от возможности использования биологического оружия. Иверсен призвал готовиться к «тяжелой пандемии, как во время COVID-19, вдобавок к тяжелой ситуации в сфере безопасности».

Ранее СМИ сообщили, что НАТО разработала детальный план действий на случай вооруженного конфликта с Россией.

