Терапевт предупредила об опасности долгого сна на одном боку

Долгий сон на одном боку может грозить перенапряжением мышц и проблемами с пищеварением. Об этом рассказала «Ленте.ру» терапевт АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.

По словам врача, спать всю ночь на одном боку естественно и в целом безопасно, но иногда после такого сна могут возникать онемение руки, боль в плече, перенапряжение шеи, ощущение «перекоса» тела. Это может быть вызвано наличием у человека некоторых заболеваний и неправильной организацией спального места. Если подушка чересчур высокая или низкая, голова оказывается под неестественным углом к позвоночнику, при длительном сне на одном боку это способно усилить напряжение мышц шеи. Аналогичная ситуация с плечом и тазом: если вес тела часами приходится на одну и ту же область, человек может почувствовать боль, скованность и онемение.

По словам врача, положение тела во сне влияет на симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, когда содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод. При таком заболевании сон на правом боку может усиливать ночную изжогу.

«Строго запрещать здоровому человеку спать на одном боку оснований нет. Реальная проблема возникает, лишь когда человек постоянно лежит в неудобной позе и... перегружает одни и те же мышцы, суставы или мягкие ткани», — заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила НСН, что переедание перед сном может привести к раку желудка.

