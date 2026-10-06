Тираж книги Симоньян «Непервая любовь» достиг 100 тысяч экземпляров
Тираж новой книги главного редактора RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» менее чем за два месяца достиг 100 тысяч экземпляров. Об этом рассказали в пресс-службе «Эксмо-АСТ».
Как отметили в издательстве, интерес читателей к книге стремительно растет. Еще на этапе печати первоначальный тираж произведения в 50 тысяч копий увеличили на 20 тысяч.
«Сейчас, когда первые тиражи разъехались по книжным магазинам от Калининграда до Владивостока и нашли своих читателей, потребовалась новая масштабная допечатка», — приводит сообщение RT.
Книга Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» появилась на полках в августе 2026 года. В сентябре издание возглавило еженедельный книжный рейтинг Москвы.
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