Тираж книги Симоньян «Непервая любовь» достиг 100 тысяч экземпляров

Тираж новой книги главного редактора RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» менее чем за два месяца достиг 100 тысяч экземпляров. Об этом рассказали в пресс-службе «Эксмо-АСТ».

Как отметили в издательстве, интерес читателей к книге стремительно растет. Еще на этапе печати первоначальный тираж произведения в 50 тысяч копий увеличили на 20 тысяч.

«Сейчас, когда первые тиражи разъехались по книжным магазинам от Калининграда до Владивостока и нашли своих читателей, потребовалась новая масштабная допечатка», — приводит сообщение RT.

Книга Маргариты Симоньян «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» появилась на полках в августе 2026 года. В сентябре издание возглавило еженедельный книжный рейтинг Москвы.

