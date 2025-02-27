«Очищение души и добрые дела»: Как мусульмане встретят Рамадан в 2025 году
У мусульман 28 февраля начинается священный месяц Рамадан. Это особое время года, когда мусульмане соблюдают пост каждый день от рассвета до заката.
Приближается наступление священного месяца для мусульман – Рамадана.
В 2025 году Рамадан начинается сразу после захода солнца 28 февраля, в этот же день совершается первый таравих (это желательный намаз, совершаемый в течение месяца Рамадан после обязательного ночного намаза).
Уже 1 марта наступает первый день поста, 28 марта проводится последний таравих. Финальным днем поста в этом году станет 29 марта, а на закате в ночь на 31 марта Рамадан завершится великим праздником Ураза-байрам.
Рамадан - это девятый месяц по принятому у мусульман лунному календарю Хиджры. Каждый год это знаменательное событие для последователей ислама наступает в разные даты, так как начало Рамадана напрямую связано с новолунием. В России начало и конец Рамадана определяет Совет улемов ДУМ РФ.
Также уже опубликовано расписание намазов на Рамадан по московскому времени.
ЧТО ТАКОЕ РАМАДАН, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
Сложно преувеличить значение Рамадана для мусульман. Это особое время года, когда мусульмане соблюдают пост каждый день от рассвета до заката.
Пост во время Рамадана предписан, чтобы укреплять мусульман в самодисциплине и точном исполнении Божьих наказов. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман, верующие соблюдают строгий пост, который подразумевает отказ от еды, воды и интимных отношений в светлое время суток.
Считается, что до наступления Рамадана мусульманину важно решить все долговые вопросы, покаяться в грехах, раздавать милостыню и читать Коран. Рекомендуется начать ограничивать себя в еде еще до наступления священного месяца, чтобы легче переносить священный пост.
Накануне верующие люди проводят дома генеральную уборку, это символизирует чистоту и отказ от всего, что может отвлекать во время поста.
ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ
Саум – это соблюдение поста в священный месяц Рамадан, он является одним из пяти столпов ислама. Сухур – это первый утренний прием пищи. Ифтар – второй, вечерний прием.
Во время поста мусульмане отказываются от еды, питья, курения и интимных отношений в дневное время суток. При этом запрещается даже находиться в одном помещении с человеком, который курит. Разумеется, алкоголь тоже находится под жестким запретом. Напомним, что в исламе алкоголь под запретом вне зависимости от времени суток.
Соблюдающие пост верующие могут принимать пищу два раза в день, но только до рассвета и после заката. В любом случае еда в этом месяце должна быть простой. Утром принято есть хлеб, каши, орехи, а также овощи и фрукты. Рекомендуется отказаться от любой жареной и соленой еды, которая вызывает жажду, так как запрет на воду перестает действовать только в темное время суток. В Рамадан запрещено пить воду днем при строгом соблюдении всех правил.
После заката прием пищи принято начинать именно с глотка воды и пары фиников. Именно так, как считается в религии, поступал пророк Мухаммад. Вечером можно есть то же самое, что и утром, а также мясо и любые халяльные продукты. В любом случае мусульман во время поста традиционно ждет более простая пища даже после захода солнца.
Соблюдение поста у мусульман имеет такое же значение, как посты в христианстве. Это не цель, это лишь средство, которое призвано смирить человека, приблизить его к Всевышнему. В течение всего месяца верующие раскрывают свои лучшие качества и совершают добрые дела.
Именно поэтому в Рамадан важнее все-таки не строгое соблюдение поста, он может быть отменен для больных, детей, кормящих и беременных женщин. Важнее в данном случае молитвы, чтение Корана, избавление от плохих мыслей, помощь людям. Особую роль в этот месяц играет общение с близкими, мусульмане собираются после захода солнца вместе, чтобы провести трапезу и обменяться словами одобрения.
ПОЛЬЗА ПОСТА
Пост Рамадана продолжается только с рассвета до сумерек, поэтому организм может пополнить энергетические запасы в предрассветные часы и после заката солнца. Это обеспечивает постепенный переход от расходования глюкозы к жиру и предотвращает расходование белка мышц, объясняют врачи.
Чтобы пост не навредил здоровью, следует правильно подготовиться к нему и проконсультироваться с врачом. Особенно это важно для людей, страдающих хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и другими болезнями.
Врач, специалист медицинского отдела «ДУМ РТ Хадж» Рамиль Хисамов дал несколько советов, как легче преодолеть священный пост, передает Tatar-inform.
«Я бы сказал, что самые сложные первые десять дней. В этот период организм привыкает к новому режиму. Потом постепенно становится легче. Чтобы резкое вступление в пост не стало шоком для организма, я бы советовал еще до начала месяца Рамадан в обычные недели поститься по 1-2 дня», - рассказал он.
Специалист также указал на физическую пользу, которую приносит организму человека священный пост.
«Во время поста идет глубокое очищение. За этот месяц очищаются все органы и сосуды. К завершению уразы наш организм обретает первоначально чистое состояние. Печень человека работает интенсивно, напоминая завод по переработке мусора. Выходят все токсины, накопленные за год вредные вещества. После уразы организм восстанавливается», - отметил он.
В культурном смысле пост объединяет мусульман по всему миру, это имеет важнейшее духовное значение для верующих людей, которые в этот месяц очищаются во всех смыслах.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МИЛОСТЫНЯ
Совет мусульман не только заранее определяет даты поста, но также устанавливает размеры закят-уль-фитр (обязательной милостыни) и фидья-садака (искупительной милостыни).
В этом году обязательная милостыня составляет:
· 250 рублей для малоимущих
· 800 рублей для людей со средним достатком
· минимум 1300 рублей для состоятельных граждан.
Закят должен быть выплачен до праздничной молитвы, эта обязанность для мусульман не менее почетна и важна, чем сам пост в Рамадан.
Для тех, кто по уважительным причинам не может соблюдать пост, предусмотрена также искупительная милостыня. В этом году она составляет 400 рублей.
24 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к верующим с пожеланиями в преддверии священного месяца Рамадан, подчеркнув его значение как времени очищения души, добрых дел и милосердия, передают местные СМИ.
В Москве с 28 февраля по 30 марта пройдет традиционный «Шатер Рамадана». Культурно-просветительская программа этого года приурочена к 80-летию победы в ВОВ и будет реализована под слоганом «Память сильнее времени». Также запланированы благотворительные акции в поддержку участников СВО и их семей.
Основная цель проекта заключается в проведении благотворительных ифтаров (разговения) на протяжении всего месяца поста. Кроме организации бесплатных ужинов непосредственно в шатре, будет проходить ежедневная раздача более 1 200 ифтар-боксов на улице.
РАМАДАН В ДРУГИХ СТРАНАХ
Священный месяц Рамадан также важен для дружественных России стран – Саудовской Аравии и ОАЭ. 85% жителей этих стран намерены поститься в священном месяце в 2025 году, рассказывается в исследовании Consumer Insights Ramadan 2025 компании YouGov.
Большинство жителей увеличат расходы на продукты, предметы первой необходимости и благотворительность. 60% будут больше времени уделять занятиям, связанным с религией и духовностью. Любимыми вечерними занятиями станут прогулки по паркам и шопинг.
Стоит отметить, что ислам - толерантная религия, которая уважает интересы людей разных культур, наций и вероисповеданий. Немусульмане не обязаны соблюдать Рамадан в случае посещения мусульманской страны в этот период. При этом туристам рекомендуют из уважения к традициям воздерживаться от еды, напитков и курения в общественных местах во время поста. Также в это время рекомендуется носить сдержанную одежду.
Как правило, в мусульманских странах режим работы большинства учреждений в Рамадан сокращается на пару часов, чтобы люди успели домой к ужину. При этом государственные учреждения часто работают до полудня.
Кульминация Рамадана приходится на «праздник разговения» или Ураза-Байрам. Это один из крупнейших праздников в исламе. Начинается он на закате последнего дня поста, а длится два-три дня. Во всех мусульманских странах это выходные дни, когда фактически ничего не работает.
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