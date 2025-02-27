«Очищение души и добрые дела»: Как мусульмане встретят Рамадан в 2025 году

Приближается наступление священного месяца для мусульман – Рамадана.

В 2025 году Рамадан начинается сразу после захода солнца 28 февраля, в этот же день совершается первый таравих (это желательный намаз, совершаемый в течение месяца Рамадан после обязательного ночного намаза).

Уже 1 марта наступает первый день поста, 28 марта проводится последний таравих. Финальным днем поста в этом году станет 29 марта, а на закате в ночь на 31 марта Рамадан завершится великим праздником Ураза-байрам.

Рамадан - это девятый месяц по принятому у мусульман лунному календарю Хиджры. Каждый год это знаменательное событие для последователей ислама наступает в разные даты, так как начало Рамадана напрямую связано с новолунием. В России начало и конец Рамадана определяет Совет улемов ДУМ РФ.

Также уже опубликовано расписание намазов на Рамадан по московскому времени.



ЧТО ТАКОЕ РАМАДАН, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

Сложно преувеличить значение Рамадана для мусульман. Это особое время года, когда мусульмане соблюдают пост каждый день от рассвета до заката.

Пост во время Рамадана предписан, чтобы укреплять мусульман в самодисциплине и точном исполнении Божьих наказов. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман, верующие соблюдают строгий пост, который подразумевает отказ от еды, воды и интимных отношений в светлое время суток.

Считается, что до наступления Рамадана мусульманину важно решить все долговые вопросы, покаяться в грехах, раздавать милостыню и читать Коран. Рекомендуется начать ограничивать себя в еде еще до наступления священного месяца, чтобы легче переносить священный пост.

Накануне верующие люди проводят дома генеральную уборку, это символизирует чистоту и отказ от всего, что может отвлекать во время поста.

ЧТО ПОД ЗАПРЕТОМ

Саум – это соблюдение поста в священный месяц Рамадан, он является одним из пяти столпов ислама. Сухур – это первый утренний прием пищи. Ифтар – второй, вечерний прием.

Во время поста мусульмане отказываются от еды, питья, курения и интимных отношений в дневное время суток. При этом запрещается даже находиться в одном помещении с человеком, который курит. Разумеется, алкоголь тоже находится под жестким запретом. Напомним, что в исламе алкоголь под запретом вне зависимости от времени суток.